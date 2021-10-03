Похоже специально раздают постепенно, но не исключаю, что не только для того, чтобы не было больших задержек при переводе, а и из-за того, что банкам нужно провести какие-то подготовительные работы по клиенту, чтобы потом сделать переход по кнопке.
Я, кстати, несколько дней назад упомянул на красном, что у меня еще нет кнопки. Через несколько минут в личку написал представитель и попросил телефон, мол, может получится ускорить. Через полчаса отписался, что не получится, нужно ждать.
Тоже склоняюсь к этому варианту, но у меня выборка очень непоказательная - всего по одной фамилии