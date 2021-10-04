Додано: Пон 04 жов, 2021 15:38

klug написав: Цікаво, а відсутність кнопки пов'язана з тим, що теж чогось не вистачає чи її просто поступово роздають, щоб встигати обробляти заявки? Цікаво, а відсутність кнопки пов'язана з тим, що теж чогось не вистачає чи її просто поступово роздають, щоб встигати обробляти заявки?

Bosstone написав: Похоже, что по алфавиту Похоже, что по алфавиту

Похоже специально раздают постепенно, но не исключаю, что не только для того, чтобы не было больших задержек при переводе, а и из-за того, что банкам нужно провести какие-то подготовительные работы по клиенту, чтобы потом сделать переход по кнопке.Я, кстати, несколько дней назад упомянул на красном, что у меня еще нет кнопки. Через несколько минут в личку написал представитель и попросил телефон, мол, может получится ускорить. Через полчаса отписался, что не получится, нужно ждать.Тоже склоняюсь к этому варианту, но у меня выборка очень непоказательная - всего по одной фамилии