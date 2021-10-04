RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:38

  klug написав:Цікаво, а відсутність кнопки пов'язана з тим, що теж чогось не вистачає чи її просто поступово роздають, щоб встигати обробляти заявки?

Похоже специально раздают постепенно, но не исключаю, что не только для того, чтобы не было больших задержек при переводе, а и из-за того, что банкам нужно провести какие-то подготовительные работы по клиенту, чтобы потом сделать переход по кнопке.
Я, кстати, несколько дней назад упомянул на красном, что у меня еще нет кнопки. Через несколько минут в личку написал представитель и попросил телефон, мол, может получится ускорить. Через полчаса отписался, что не получится, нужно ждать.

  Bosstone написав:Похоже, что по алфавиту

Тоже склоняюсь к этому варианту, но у меня выборка очень непоказательная - всего по одной фамилии :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3102
З нами з: 31.07.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:20

То вони досі ще й половини алфавіту не пройшли, а уже відключили кишмиші? Телепні.
klug
 
Повідомлень: 6145
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:02

В общем перевели меня на таЗ. Правдо только после пенделя дивотворящего со стороны представителя банка на красном. Кред лим при этом увеличили (кто там переживал по жтому поводу? ;)). И да - кред лим был выбран почти полностью в сентябре но был в грейсе на октябрь - как и писал на красном офпред - вся сумма оказалась в грейсе до 25 ноября. В общем если бы не надо было просить о пенделе - переходом в принципе доволен.
Зы. Касаемо алфавита - первая буква моей фамилии где-то аж в последней трети алфавита а приглашение было более недели назад. Так что тут точно не в алфавите дело :(
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7142
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1970 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:54

Re: Sportbank

  Flamingo написав:Зы. Касаемо алфавита - первая буква моей фамилии где-то аж в последней трети алфавита а приглашение было более недели назад. Так что тут точно не в алфавите дело

Ну у меня фамилия, наверное, где-то аж в последней десятой части алфавита, но всё-таки по алфавиту кажется слишком просто.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3102
З нами з: 31.07.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:01

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Зы. Касаемо алфавита - первая буква моей фамилии где-то аж в последней трети алфавита а приглашение было более недели назад. Так что тут точно не в алфавите дело

Ну у меня фамилия, наверное, где-то аж в последней десятой части алфавита, но всё-таки по алфавиту кажется слишком просто.

Мож по дате получения карты окси. Типа принцип fifo
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7142
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1970 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:09

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Зы. Касаемо алфавита - первая буква моей фамилии где-то аж в последней трети алфавита а приглашение было более недели назад. Так что тут точно не в алфавите дело

Ну у меня фамилия, наверное, где-то аж в последней десятой части алфавита, но всё-таки по алфавиту кажется слишком просто.

Мож по дате получения карты окси. Типа принцип fifo

Скорее ближе filo :) Я не в первых рядах получал, но довольно давно, около полутора лет назад.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3102
З нами з: 31.07.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:59

А Спорт-ТАС ток с Визой идет, Мастера нема?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 968
З нами з: 05.05.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:01

Re: Sportbank

  Amethyst написав:А Спорт-ТАС ток с Визой идет, Мастера нема?

ГЛ бает что только ВИза пока.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 272
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:14

перешел на ТАС, без толканий, нажал кнопку в приложении и через 2 дня в ТАСе
в ОКСИ был лимит 20к, не выбран, в ТАС налили 30к
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 30.09.13
Подякував: 70 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:42

Re: Sportbank

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Зы. Касаемо алфавита - первая буква моей фамилии где-то аж в последней трети алфавита а приглашение было более недели назад. Так что тут точно не в алфавите дело

Ну у меня фамилия, наверное, где-то аж в последней десятой части алфавита, но всё-таки по алфавиту кажется слишком просто.

Это только подтверждает, что именно по алфавиту. А принцип фифо как раз не подходит, так как я получал карту еще летом 2019, более 2 лет назад, а кнопку прислали под конец миграции.
Bosstone
 
Повідомлень: 2016
З нами з: 21.04.10
Подякував: 720 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 130131132133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BVA1, kostya77, Zonenor і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98864)
04.10.2021 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.