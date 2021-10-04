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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

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Sportbank 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:51

Наконец-то перевели в ТАС. Перенесли задолжнность, плюс отдельной строчкой ещё каких-то 26коп "оприбуткування овердрафту".
Карта всё время или в грейсе или на полке.
Это они посчитали микро-процент по грейс-задолженности? :lol:
Но я им это прощаю, т.к. на текущую грейс-задолженность подарили ещё 1мес грейса (если позже не вылезут какие-то "сюрпризы") :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:27

Сегодня бодался в с поддержкой. Сказали всьо, кнопки не ждать. Ни по алфавиту, ни ветеранам спорта.
Гаситься в ноль, закрытие окси и по новой в тазик.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:41

Моё имхо, что кнопкой ТАС переманивал тех, кого сам хотел переманить (какие критерии - это другой вопрос - активность, платежеспособность, наличие истории в ТАС, - хз).
Выборка шла возможно по алфавиту, но "подходили" не все подряд.

А те, кого ТАС сам не позвал - "как-то сами, своим ходом". имхо
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:48

  Вкладчик1234 написав:Моё имхо, что кнопкой ТАС переманивал тех, кого сам хотел переманить (какие критерии - это другой вопрос - активность, платежеспособность, наличие истории в ТАС, - хз).
Выборка шла возможно по алфавиту, но "подходили" не все подряд.

А те, кого ТАС сам не позвал - "как-то сами, своим ходом". имхо

Активно юзаю ТАС - и Б5, и Пудру. Каждый месяц что-то покупаю именно по спорту.
Чем не подошёл? :shock:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:53

  rollo написав:
  Вкладчик1234 написав:Моё имхо, что кнопкой ТАС переманивал тех, кого сам хотел переманить (какие критерии - это другой вопрос - активность, платежеспособность, наличие истории в ТАС, - хз).
Выборка шла возможно по алфавиту, но "подходили" не все подряд.

А те, кого ТАС сам не позвал - "как-то сами, своим ходом". имхо

Активно юзаю ТАС - и Б5, и Пудру. Каждый месяц что-то покупаю именно по спорту.
Чем не подошёл? :shock:

1. Может я не прав.
2. Может есть доп. параметры. Как вариант: кредитная нагрузка в самом ТАС. Имеется несколько примеров: если в ТАС уже есть хорошие лимиты - спорт доливал копейки. Если в ТАС лимиты маленькие - то спорт доливал "от души"
Вкладчик1234
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