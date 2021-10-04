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Sportbank
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Додано: Вів 05 жов, 2021 09:51
Наконец-то перевели в ТАС. Перенесли задолжнность, плюс отдельной строчкой ещё каких-то 26коп "оприбуткування овердрафту".
Карта всё время или в грейсе или на полке.
Это они посчитали микро-процент по грейс-задолженности?
Но я им это прощаю, т.к. на текущую грейс-задолженность подарили ещё 1мес грейса (если позже не вылезут какие-то "сюрпризы")
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 05 жов, 2021 11:27
Сегодня бодался в с поддержкой. Сказали всьо, кнопки не ждать. Ни по алфавиту, ни ветеранам спорта.
Гаситься в ноль, закрытие окси и по новой в тазик.
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rollo
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Додано: Вів 05 жов, 2021 11:41
Моё имхо, что кнопкой ТАС переманивал тех, кого сам хотел переманить (какие критерии - это другой вопрос - активность, платежеспособность, наличие истории в ТАС, - хз).
Выборка шла возможно по алфавиту, но "подходили" не все подряд.
А те, кого ТАС сам не позвал - "как-то сами, своим ходом". имхо
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 05 жов, 2021 11:48
Вкладчик1234 написав:
Моё имхо, что кнопкой ТАС переманивал тех, кого сам хотел переманить (какие критерии - это другой вопрос - активность, платежеспособность, наличие истории в ТАС, - хз).
Выборка шла возможно по алфавиту, но "подходили" не все подряд.
А те, кого ТАС сам не позвал - "как-то сами, своим ходом". имхо
Активно юзаю ТАС - и Б5, и Пудру. Каждый месяц что-то покупаю именно по спорту.
Чем не подошёл?
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rollo
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Додано: Вів 05 жов, 2021 11:53
rollo написав: Вкладчик1234 написав:
Моё имхо, что кнопкой ТАС переманивал тех, кого сам хотел переманить (какие критерии - это другой вопрос - активность, платежеспособность, наличие истории в ТАС, - хз).
Выборка шла возможно по алфавиту, но "подходили" не все подряд.
А те, кого ТАС сам не позвал - "как-то сами, своим ходом". имхо
Активно юзаю ТАС - и Б5, и Пудру. Каждый месяц что-то покупаю именно по спорту.
Чем не подошёл?
1. Может я не прав.
2. Может есть доп. параметры. Как вариант: кредитная нагрузка в самом ТАС. Имеется несколько примеров: если в ТАС уже есть хорошие лимиты - спорт доливал копейки. Если в ТАС лимиты маленькие - то спорт доливал "от души"
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