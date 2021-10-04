RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:51

Наконец-то перевели в ТАС. Перенесли задолжнность, плюс отдельной строчкой ещё каких-то 26коп "оприбуткування овердрафту".
Карта всё время или в грейсе или на полке.
Это они посчитали микро-процент по грейс-задолженности? :lol:
Но я им это прощаю, т.к. на текущую грейс-задолженность подарили ещё 1мес грейса (если позже не вылезут какие-то "сюрпризы") :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15379
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8473 раз.
Подякували: 4099 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:27

Сегодня бодался в с поддержкой. Сказали всьо, кнопки не ждать. Ни по алфавиту, ни ветеранам спорта.
Гаситься в ноль, закрытие окси и по новой в тазик.
rollo
 
Повідомлень: 1316
З нами з: 20.10.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:41

Моё имхо, что кнопкой ТАС переманивал тех, кого сам хотел переманить (какие критерии - это другой вопрос - активность, платежеспособность, наличие истории в ТАС, - хз).
Выборка шла возможно по алфавиту, но "подходили" не все подряд.

А те, кого ТАС сам не позвал - "как-то сами, своим ходом". имхо
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15379
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8473 раз.
Подякували: 4099 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:48

  Вкладчик1234 написав:Моё имхо, что кнопкой ТАС переманивал тех, кого сам хотел переманить (какие критерии - это другой вопрос - активность, платежеспособность, наличие истории в ТАС, - хз).
Выборка шла возможно по алфавиту, но "подходили" не все подряд.

А те, кого ТАС сам не позвал - "как-то сами, своим ходом". имхо

Активно юзаю ТАС - и Б5, и Пудру. Каждый месяц что-то покупаю именно по спорту.
Чем не подошёл? :shock:
rollo
 
Повідомлень: 1316
З нами з: 20.10.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:53

  rollo написав:
  Вкладчик1234 написав:Моё имхо, что кнопкой ТАС переманивал тех, кого сам хотел переманить (какие критерии - это другой вопрос - активность, платежеспособность, наличие истории в ТАС, - хз).
Выборка шла возможно по алфавиту, но "подходили" не все подряд.

А те, кого ТАС сам не позвал - "как-то сами, своим ходом". имхо

Активно юзаю ТАС - и Б5, и Пудру. Каждый месяц что-то покупаю именно по спорту.
Чем не подошёл? :shock:

1. Может я не прав.
2. Может есть доп. параметры. Как вариант: кредитная нагрузка в самом ТАС. Имеется несколько примеров: если в ТАС уже есть хорошие лимиты - спорт доливал копейки. Если в ТАС лимиты маленькие - то спорт доливал "от души"
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15379
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8473 раз.
Подякували: 4099 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:57

Оказывается, я ФОП!

Все клиенты ФОП будут переведены одной волной. Пуш оповещения будут разосланы в течение недели (ориентировочно). Не видим по вашему счёту ограничений на переход. Ожидайте, скоро вам поступит оповещение о миграции 😉
rollo
 
Повідомлень: 1316
З нами з: 20.10.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:00

  rollo написав:Оказывается, я ФОП!

Все клиенты ФОП будут переведены одной волной. Пуш оповещения будут разосланы в течение недели (ориентировочно). Не видим по вашему счёту ограничений на переход. Ожидайте, скоро вам поступит оповещение о миграции 😉

Вот оно что. Я тоже ФОП, но как-то в эту сторону не думал в плане причины позднего перевода.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3107
З нами з: 31.07.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:13

  Ромасик написав:
  Ромасик написав:
  Flamingo написав:Отсюда вывод - переходить лучше в минусах. А вдруК потеряют ;)

Подал с утра заявку на переход с минусом и невыведенным КБ. Жду...

пнул вчера гарячку. Сказали маленьким медведкам нужно 48 часов для рассмотрения.

после очередного пенделя горячки через несколько минут процесс сдвинулся. Подняли лимит на 10%. Еще несколько часов подождал 15 минут активации карты, перегрузил приложение и получил карту. Виза, кстати.
Задолженность и бонусы перенесли норм.
Ромасик
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 30.03.15
Подякував: 633 раз.
Подякували: 297 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:15

Re: Sportbank

Висело с пятницы. Решил спросить в горячке - мигом пошёл процесс, лимит подняли в пять раз
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30081
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1281 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 131132133134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, kharkiver, KVV, lubopytnaya, patrikk, Starter, vollena71 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3716)
05.10.2021 16:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.