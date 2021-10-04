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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:58
Додано: Вів 05 жов, 2021 17:16
Amethyst
Правильно ли я понял ваш вопрос? Вас интересует возможность открытия дополнительной карты на базе MasterCard? Если вопрос заключается именно в этом, на данный момент такой возможности нет. Все клиенты получают карту Visa.
Додано: Вів 05 жов, 2021 17:55
а рюкзак можно пополнять только со своей карты?
типа как назбиратус в БВР?
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:00
Re: Sportbank
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:04
Re: Sportbank
На рюкзак стоит лимит пополнения в день 29999 грн.?
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