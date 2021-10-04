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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:53

sportbank, как выпустить допку Мастеркард для Визы от ТАСкомбанка?
Amethyst
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Повідомлень: 972
З нами з: 05.05.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:58

  Amethyst написав:sportbank, как выпустить допку Мастеркард для Визы от ТАСкомбанка?

З козирів зайшов.
klug
 
Повідомлень: 6147
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 814 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:16

Amethyst
Правильно ли я понял ваш вопрос? Вас интересует возможность открытия дополнительной карты на базе MasterCard? Если вопрос заключается именно в этом, на данный момент такой возможности нет. Все клиенты получают карту Visa.
sportbank
Представник банку
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:19

sportbank Подскажите, по ФОПам информация верна? Ждать кнопку?
Фантом
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Повідомлень: 2327
З нами з: 18.05.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 265 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:55

а рюкзак можно пополнять только со своей карты?
типа как назбиратус в БВР?
novichok
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Повідомлень: 2399
З нами з: 31.03.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 194 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:00

Re: Sportbank

  sportbank написав:Все клиенты получают карту Visa.

а почему такое ущемление в правах любимых клиентов?
Когда будете и Мастер выдавать?
Amethyst
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Повідомлень: 972
З нами з: 05.05.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:04

Re: Sportbank

На рюкзак стоит лимит пополнения в день 29999 грн.?
Chicheva
 
Повідомлень: 200
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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