RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 132133134135

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:53

sportbank, как выпустить допку Мастеркард для Визы от ТАСкомбанка?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 973
З нами з: 05.05.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:58

  Amethyst написав:sportbank, как выпустить допку Мастеркард для Визы от ТАСкомбанка?

З козирів зайшов.
klug
 
Повідомлень: 6148
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:16

Amethyst
Правильно ли я понял ваш вопрос? Вас интересует возможность открытия дополнительной карты на базе MasterCard? Если вопрос заключается именно в этом, на данный момент такой возможности нет. Все клиенты получают карту Visa.
sportbank
Представник банку
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:19

sportbank Подскажите, по ФОПам информация верна? Ждать кнопку?
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 18.05.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:55

а рюкзак можно пополнять только со своей карты?
типа как назбиратус в БВР?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2399
З нами з: 31.03.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:00

Re: Sportbank

  sportbank написав:Все клиенты получают карту Visa.

а почему такое ущемление в правах любимых клиентов?
Когда будете и Мастер выдавать?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 973
З нами з: 05.05.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:04

Re: Sportbank

На рюкзак стоит лимит пополнения в день 29999 грн.?
Chicheva
 
Повідомлень: 200
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:26

sportbank
Сколько времени будет жить Окси-карта, после открытия новой Тас-карты.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 274
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:00

  ВIВ написав:sportbank
Сколько времени будет жить Окси-карта, после открытия новой Тас-карты.

Она сразу блокируется, тут же в г-пей стала неактивна
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30084
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1281 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:45

Re: Sportbank

sportbank

Олександр, просьба помочь с решением возникшнй проблемы -
Заявка была подана где-то 19 сентября

  Valeriy237 написав:Попытался сделать миграцию в ТАС, прошел по предложению в приложении Sportbank, появилось окно - Почти на финише. Чтобы прокачать карту нужно несколько часов. Мы пришлем уведомление, когда все будет готово.
Прошло 4-е рабочих дня и ничего, позвонил в поддержку, информация такая - вы используете кредитный лимит и чтобы перейти в ТАС, вам надо сначала полностью погасить долг по кредитному лимиту, вывести карту в ноль, и только тогда, будет возможно перейти в ТАС.
Все платежи по карте осуществляю во время, никогда никаких просрочек не было.
Как говорится нет так нет...


  Valeriy237 написав:
  Bosstone написав:
  Valeriy237 написав:позвонил в поддержку, информация такая - вы используете кредитный лимит и чтобы перейти в ТАС, вам надо сначала полностью погасить долг по кредитному лимиту, вывести карту в ноль, и только тогда, будет возможно перейти в ТАС

Странно. То ли в поддержке не знают о том, что в процессе миграции непогашенная задолженность переносится с ОКСИ на ТАС, то ли вообще не собираются переносить в ТАС лимит, который у вас был в ОКСИ.

В тарифах перенос задолженности предусмотрен:
7.1.3.1. - рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в межах проекту «Sportbank» за торговими операціями Клієнта, який здійснив процес Міграції з АТ «ОКСІ БАНК».
7.1.3.2. - рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в межах проекту ««Sportbank» за операціями з видачі готівки та переказів на іншу картку, операціями з безготівкових переказів з рахунку Клієнта, який здійснив процес Міграції з АТ «ОКСІ БАНК».

Интересно, известны ли кейсы успешной миграции в ТАС с непогашенной задолженностью?


Вот и мне интересно почему так, эти условия миграции,я знаю и сказал об этом поддержке Sportbank, но они говорят, что это требование ТАС. А вот касается это всех или только меня, неизвестно...
Valeriy237
 
Повідомлень: 109
З нами з: 21.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 132133134135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, jay2004, kgromadskiy, liliya_logical, MASolomko, Valeriy237 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк 3/4 (104)
05.10.2021 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.