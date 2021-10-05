Amethyst Правильно ли я понял ваш вопрос? Вас интересует возможность открытия дополнительной карты на базе MasterCard? Если вопрос заключается именно в этом, на данный момент такой возможности нет. Все клиенты получают карту Visa.
Олександр, просьба помочь с решением возникшнй проблемы - Заявка была подана где-то 19 сентября
Valeriy237 написав:Попытался сделать миграцию в ТАС, прошел по предложению в приложении Sportbank, появилось окно - Почти на финише. Чтобы прокачать карту нужно несколько часов. Мы пришлем уведомление, когда все будет готово. Прошло 4-е рабочих дня и ничего, позвонил в поддержку, информация такая - вы используете кредитный лимит и чтобы перейти в ТАС, вам надо сначала полностью погасить долг по кредитному лимиту, вывести карту в ноль, и только тогда, будет возможно перейти в ТАС. Все платежи по карте осуществляю во время, никогда никаких просрочек не было. Как говорится нет так нет...
Valeriy237 написав:
Bosstone написав:
Valeriy237 написав:позвонил в поддержку, информация такая - вы используете кредитный лимит и чтобы перейти в ТАС, вам надо сначала полностью погасить долг по кредитному лимиту, вывести карту в ноль, и только тогда, будет возможно перейти в ТАС
Странно. То ли в поддержке не знают о том, что в процессе миграции непогашенная задолженность переносится с ОКСИ на ТАС, то ли вообще не собираются переносить в ТАС лимит, который у вас был в ОКСИ.
В тарифах перенос задолженности предусмотрен: 7.1.3.1. - рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в межах проекту «Sportbank» за торговими операціями Клієнта, який здійснив процес Міграції з АТ «ОКСІ БАНК». 7.1.3.2. - рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в межах проекту ««Sportbank» за операціями з видачі готівки та переказів на іншу картку, операціями з безготівкових переказів з рахунку Клієнта, який здійснив процес Міграції з АТ «ОКСІ БАНК».
Интересно, известны ли кейсы успешной миграции в ТАС с непогашенной задолженностью?
Вот и мне интересно почему так, эти условия миграции,я знаю и сказал об этом поддержке Sportbank, но они говорят, что это требование ТАС. А вот касается это всех или только меня, неизвестно...