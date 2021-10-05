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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:16
sportbank написав:Всім привіт! 👋
Мене звати Олександр, я офіційний представник sportbank в соціальних мережах
.
Тепер ви можете звертатись до мене з будь-яких питань на рахунок нашого банку.
как вовремя, я уже справился!
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Додано: Вів 05 жов, 2021 20:17
Faceless написав: ВIВ написав:sportbank
Сколько времени будет жить Окси-карта, после открытия новой Тас-карты.
Она сразу блокируется, тут же в г-пей стала неактивна
Пока 4 дня меня переводили, то была активна (но не платил).
И еще один ньюанс переезда: история операций потеряется. Будет только одна операция - перенос овердрафта.
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Ромасик
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Додано: Вів 05 жов, 2021 20:54
Ромасик написав: Faceless написав: ВIВ написав:sportbank
Сколько времени будет жить Окси-карта, после открытия новой Тас-карты.
Она сразу блокируется, тут же в г-пей стала неактивна
Пока 4 дня меня переводили, то была активна (но не платил).
И еще один ньюанс переезда: история операций потеряется. Будет только одна операция - перенос овердрафта.
Не, блокировка только с окончанием процесса перевода, само собой. До того старая работает как обычно
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Faceless
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