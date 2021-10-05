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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:16

  sportbank написав:Всім привіт! 👋
Мене звати Олександр, я офіційний представник sportbank в соціальних мережах.
Тепер ви можете звертатись до мене з будь-яких питань на рахунок нашого банку.

как вовремя, я уже справился! :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:17

  Faceless написав:
  ВIВ написав:sportbank
Сколько времени будет жить Окси-карта, после открытия новой Тас-карты.

Она сразу блокируется, тут же в г-пей стала неактивна

Пока 4 дня меня переводили, то была активна (но не платил).
И еще один ньюанс переезда: история операций потеряется. Будет только одна операция - перенос овердрафта.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:54

Re: Sportbank

Ромасик написав:
  Faceless написав:
  ВIВ написав:sportbank
Сколько времени будет жить Окси-карта, после открытия новой Тас-карты.

Она сразу блокируется, тут же в г-пей стала неактивна

Пока 4 дня меня переводили, то была активна (но не платил).
И еще один ньюанс переезда: история операций потеряется. Будет только одна операция - перенос овердрафта.
Не, блокировка только с окончанием процесса перевода, само собой. До того старая работает как обычно
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:58

  Фантом написав:sportbank Подскажите, по ФОПам информация верна? Ждать кнопку?

Должна быть верна. Выше был процитирован ответ Александра лично мне.
Ждите. Я тоже жду :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 23:08

Re: Sportbank

Карта Спорта від Оксі була дебетна. Рік не користувався. Сьогодні подав заявку на перехід. Налили 50т, як їх принаймі зменшити, такі щедроти?
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 00:40

  pavyak написав:Карта Спорта від Оксі була дебетна. Рік не користувався. Сьогодні подав заявку на перехід. Налили 50т, як їх принаймі зменшити, такі щедроти?

Через вкладку "Кредит" можно снизить до 1 тыс. или совсем отказаться от кредитного лимита.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:32

Фантом
Да, информация верна, все клиенты ФОП получат пуш уведомление одной волной. Ориентировочно в течение недели.
sportbank
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:34

novichok
На данный момент только со своей, но уже в скором времени мы реализуем возможность пополнения с помощью сторонних карт.
sportbank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:41

  pavyak написав: Налили 50т, як їх принаймі зменшити, такі щедроти?

Зачем?????
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:44

Stringer
Уменьшить креднагрузку наверное? У меня как не было лимита, так и нет. И как-то не особо здесь и нужен...
Vorlon
 
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