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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:50

Chicheva
На данный момент активен только месячный лимит в размере 249 999 грн.
sportbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:14

  Chicheva написав:На рюкзак стоит лимит пополнения в день 29999 грн.?

sportbank, желательно цитировать вопрос, на который отвечаете
Bosstone
 
Повідомлень: 2022
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Подякував: 720 раз.
Подякували: 250 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:17

Re: Sportbank

И желательно не всю "простыню" :D
MASolomko
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Повідомлень: 3787
З нами з: 08.03.18
Подякував: 442 раз.
Подякували: 686 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:33

Re: Sportbank

  Bosstone написав:sportbank, желательно цитировать вопрос, на который отвечаете

Окей, благодарю за совет, это наше первое знакомство с данным форумом 😁
Всегда готов к вам прислушаться 😉❤️
sportbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6
З нами з: 05.10.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:01

  sportbank написав:
  Bosstone написав:sportbank, желательно цитировать вопрос, на который отвечаете

Окей, благодарю за совет, это наше первое знакомство с данным форумом 😁

Это касается любого форума, не только этого )
mustbe
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Повідомлень: 5893
З нами з: 27.12.17
Подякував: 120 раз.
Подякували: 659 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:57

Re: Sportbank

sportbank написав:Chicheva
На данный момент активен только месячный лимит в размере 249 999 грн.
Но у меня больше 29 999 грн. в сутки почему-то пополнить не даёт
Chicheva
 
Повідомлень: 201
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:02

  Chicheva написав:
sportbank написав:Chicheva
На данный момент активен только месячный лимит в размере 249 999 грн.
Но у меня больше 29 999 грн. в сутки почему-то пополнить не даёт

1.не в курсе сколько на практике дает вывести в сутки?
2.для вывода/пополнения лучше задействовать сторонний сервис или СПОРТивный?
3.деньги зашедшие по р2р можно сразу пользовать?
хочу задействовать РЮКЗАК, но очкую, что не буду иметь доступ к деньгам в нужный момент.
novichok
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  #<1 ... 134135136137
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