Chicheva
На данный момент активен только месячный лимит в размере 249 999 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:50
Chicheva
На данный момент активен только месячный лимит в размере 249 999 грн.
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:14
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:17
Re: Sportbank
И желательно не всю "простыню"
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:33
Re: Sportbank
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:01
Додано: Сер 06 жов, 2021 18:57
Re: Sportbank
Но у меня больше 29 999 грн. в сутки почему-то пополнить не даёт
Додано: Сер 06 жов, 2021 20:02
1.не в курсе сколько на практике дает вывести в сутки?
2.для вывода/пополнения лучше задействовать сторонний сервис или СПОРТивный?
3.деньги зашедшие по р2р можно сразу пользовать?
хочу задействовать РЮКЗАК, но очкую, что не буду иметь доступ к деньгам в нужный момент.
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