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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:50
Chicheva
На данный момент активен только месячный лимит в размере 249 999 грн.
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sportbank
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Додано: Сер 06 жов, 2021 11:14
Chicheva написав:
На рюкзак стоит лимит пополнения в день 29999 грн.?
sportbank, желательно цитировать вопрос, на который отвечаете
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Bosstone
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Додано: Сер 06 жов, 2021 11:17
И желательно не всю "простыню"
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MASolomko
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Додано: Сер 06 жов, 2021 11:33
Bosstone написав:
sportbank, желательно цитировать вопрос, на который отвечаете
Окей, благодарю за совет, это наше первое знакомство с данным форумом 😁
Всегда готов к вам прислушаться 😉❤️
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sportbank
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Додано: Сер 06 жов, 2021 13:01
sportbank написав:
Bosstone написав:
sportbank, желательно цитировать вопрос, на который отвечаете
Окей, благодарю за совет, это наше первое знакомство с данным форумом 😁
Это касается любого форума, не только этого )
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mustbe
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Додано: Сер 06 жов, 2021 18:57
sportbank написав:Chicheva
На данный момент активен только месячный лимит в размере 249 999 грн.
Но у меня больше 29 999 грн. в сутки почему-то пополнить не даёт
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Chicheva
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:02
Chicheva написав:
sportbank написав:Chicheva
На данный момент активен только месячный лимит в размере 249 999 грн.
Но у меня больше 29 999 грн. в сутки почему-то пополнить не даёт
1.не в курсе сколько на практике дает вывести в сутки?
2.для вывода/пополнения лучше задействовать сторонний сервис или СПОРТивный?
3.деньги зашедшие по р2р можно сразу пользовать?
хочу задействовать РЮКЗАК, но очкую, что не буду иметь доступ к деньгам в нужный момент.
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novichok
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:13
Chicheva написав:
sportbank написав:Chicheva
На данный момент активен только месячный лимит в размере 249 999 грн.
Но у меня больше 29 999 грн. в сутки почему-то пополнить не даёт
Скорее всего у вас сработал карточный лимит (его можно изменить).
Рекомендую обратиться на горячую линию, специалисты подскажут точную причину и способ решения. 0800753555
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sportbank
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Додано: Чет 07 жов, 2021 12:02
Vorlon написав:Stringer
Уменьшить креднагрузку наверное? У меня как не было лимита, так и нет. И как-то не особо здесь и нужен...
И зря, помимо 10% спорта, здесь можно выбрать неплохие 2 категории ежемесячно
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Stringer
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Додано: Чет 07 жов, 2021 14:12
sportbank написав: Chicheva написав:
sportbank написав:Chicheva
На данный момент активен только месячный лимит в размере 249 999 грн.
Но у меня больше 29 999 грн. в сутки почему-то пополнить не даёт
Скорее всего у вас сработал карточный лимит (его можно изменить).
Рекомендую обратиться на горячую линию, специалисты подскажут точную причину и способ решения. 0800753555
У вас спрацьовують ліміти при операціях між власними рахунками клієнта? Ще один банк, який надто переймається тим, щоб клієнт не вкрав сам у себе?
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klug
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