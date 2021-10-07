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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:26

sportbank
могли бы ответить и на мой простой, организационный, вопрос! :(
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:09

  novichok написав:sportbank
могли бы ответить и на мой простой, организационный, вопрос! :(

у вас не организационный, а метод-й вопрос.
Который порождает не ответ, а еще кучу вопросов к вам
Поэтому советую задавать вопросы по одному и ждать ещё и уточняющие вопросы на каждый ваш вопрос. Этак через день-два вы возможно и сможете сформулировать сами чего же вы хотели, задав те три вопроса :)
Amethyst
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Повідомлень: 987
З нами з: 05.05.21
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  #<1 ... 135136137138
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