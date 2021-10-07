sportbank
могли бы ответить и на мой простой, организационный, вопрос!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:26
sportbank
могли бы ответить и на мой простой, организационный, вопрос!
Додано: Чет 07 жов, 2021 18:09
у вас не организационный, а метод-й вопрос.
Который порождает не ответ, а еще кучу вопросов к вам
Поэтому советую задавать вопросы по одному и ждать ещё и уточняющие вопросы на каждый ваш вопрос. Этак через день-два вы возможно и сможете сформулировать сами чего же вы хотели, задав те три вопроса
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