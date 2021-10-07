sportbank
могли бы ответить и на мой простой, организационный, вопрос!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:26
sportbank
могли бы ответить и на мой простой, организационный, вопрос!
Додано: Чет 07 жов, 2021 18:09
у вас не организационный, а метод-й вопрос.
Который порождает не ответ, а еще кучу вопросов к вам
Поэтому советую задавать вопросы по одному и ждать ещё и уточняющие вопросы на каждый ваш вопрос. Этак через день-два вы возможно и сможете сформулировать сами чего же вы хотели, задав те три вопроса
Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:40
1. Снять можно 249 999 грн в месяц (можно как за одну транзакцию так и несколькими платежами, если возникнет отказ - обратитесь в службу поддержки для изменения карточного лимита, или измените его в приложении).
2. Пополнить можно с карты sportbank без комиссии(уже очень скоро можно будет пополнить с помощью карт других банков).
3. Конечно .
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:06
Re: Sportbank
А какой сейчас Регламент зачисления для погашения кредзадолженности денег, пришедшиХ сторонним р2р или собственным р2р?
Вот при ОКСИ, собственным р2р гроши заходили на погашение на СЛЕДУЮЩИЙ опердень.
Хотя и отображались в апликухе могментально.
ПС. Шикарная выписка на мыло у Спорта
*Деякі операції можуть бути заблоковані, але не списані з рахунку на момент формування виписки.
Есть Операції за період, в статусі очікування (не проведені за рахунком)
Бимба )
И ваащеее, отправьте эту выписку Тасе и в Каповаи -- хай свои подрихтуют по образу и подобию )
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:14
Если заведу грошики на Рюкзак сегодня (или завтра), проценты с какого дня начнуть капать?
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