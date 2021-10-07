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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:26

sportbank
могли бы ответить и на мой простой, организационный, вопрос! :(
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:09

  novichok написав:sportbank
могли бы ответить и на мой простой, организационный, вопрос! :(

у вас не организационный, а метод-й вопрос.
Который порождает не ответ, а еще кучу вопросов к вам
Поэтому советую задавать вопросы по одному и ждать ещё и уточняющие вопросы на каждый ваш вопрос. Этак через день-два вы возможно и сможете сформулировать сами чего же вы хотели, задав те три вопроса :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:40

  novichok написав:
  Chicheva написав:
sportbank написав:Chicheva
На данный момент активен только месячный лимит в размере 249 999 грн.
Но у меня больше 29 999 грн. в сутки почему-то пополнить не даёт

1.не в курсе сколько на практике дает вывести в сутки?
2.для вывода/пополнения лучше задействовать сторонний сервис или СПОРТивный?
3.деньги зашедшие по р2р можно сразу пользовать?
хочу задействовать РЮКЗАК, но очкую, что не буду иметь доступ к деньгам в нужный момент.

1. Снять можно 249 999 грн в месяц (можно как за одну транзакцию так и несколькими платежами, если возникнет отказ - обратитесь в службу поддержки для изменения карточного лимита, или измените его в приложении).
2. Пополнить можно с карты sportbank без комиссии(уже очень скоро можно будет пополнить с помощью карт других банков).
3. Конечно 8) .
sportbank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:06

Re: Sportbank

  sportbank написав:3. Конечно .

А какой сейчас Регламент зачисления для погашения кредзадолженности денег, пришедшиХ сторонним р2р или собственным р2р?

Вот при ОКСИ, собственным р2р гроши заходили на погашение на СЛЕДУЮЩИЙ опердень.
Хотя и отображались в апликухе могментально.

ПС. Шикарная выписка на мыло у Спорта :idea:
*Деякі операції можуть бути заблоковані, але не списані з рахунку на момент формування виписки.
Есть Операції за період, в статусі очікування (не проведені за рахунком)
Бимба )
И ваащеее, отправьте эту выписку Тасе и в Каповаи -- хай свои подрихтуют по образу и подобию )
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:14

Если заведу грошики на Рюкзак сегодня (или завтра), проценты с какого дня начнуть капать?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:50

Re: Sportbank

Кто-то знает: при пополнении карты через тумбу IBOX деньги когда на карту зачисляют? Час назад пополнил и тишина....
SergR
 
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  #<1 ... 135136137138
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