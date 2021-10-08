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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:11
msie600 написав:
как долго происходит переход в таскомбанк, нажал кнопку 3 дня назад, в поддержке написали 24-48 часов ждать, до сих пор "готовим новую карту, ждите уведомление"
пинайте гарячку, если срочно. А если нет, то начнете, когда станет срочно
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:03
novichok написав:
Если заведу грошики на Рюкзак сегодня (или завтра), проценты с какого дня начнуть капать?
В ютьюбе есть блогер,который снял видео про "Рюкзак" и сказал "За выходные процентов не дают, только за будние дни". Неужели это правда?https://www.youtube.com/watch?v=y7vlhFpjQMI
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