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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:11

  msie600 написав:как долго происходит переход в таскомбанк, нажал кнопку 3 дня назад, в поддержке написали 24-48 часов ждать, до сих пор "готовим новую карту, ждите уведомление"

пинайте гарячку, если срочно. А если нет, то начнете, когда станет срочно :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:03

  novichok написав:Если заведу грошики на Рюкзак сегодня (или завтра), проценты с какого дня начнуть капать?

В ютьюбе есть блогер,который снял видео про "Рюкзак" и сказал "За выходные процентов не дают, только за будние дни". Неужели это правда?
https://www.youtube.com/watch?v=y7vlhFpjQMI Таймкод 1:25-1:30
Sanyok77
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  #<1 ... 136137138139
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