пинайте гарячку, если срочно. А если нет, то начнете, когда станет срочно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:11
Додано: Суб 09 жов, 2021 21:03
В ютьюбе есть блогер,который снял видео про "Рюкзак" и сказал "За выходные процентов не дают, только за будние дни". Неужели это правда?
Додано: Суб 09 жов, 2021 22:19
Блогер чушь сморозил поленившись проверить за пару минут.Оферта:
"5.13. Проценти на залишок коштів на Ощадному рахунку «Рюкзак» нараховуються один раз на тиждень, за період починаючи з дня надходження коштів на рахунок Клієнта, до дня їх повернен-ня Клієнту або списанню з Ощадного рахунку «Рюкзак» з інших підстав виходячи з фактичної кі-лькості днів у році.
5.14.Проценти по Ощадному рахунку «Рюкзак» виплачуються щотижня в кожну п'ятницю шляхом зарахування їх на Ощадний рахунок «Рюкзак»."
Додано: Нед 10 жов, 2021 07:41
Re: Sportbank
В шведских кронах депозиты есть?
Додано: Нед 10 жов, 2021 08:05
Деньги по р2р когда проводяться по счету карты день в день и не зависит буди / выходной, а также время пополнения?
Если снимать деньги с рюкзака в выходной на карту, то фактически на счете они будут в первый рабочий. А если отправить сразу через приложение по р2р не возникнет задолженность?
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier, Ferlakur, Intento, liliya_logical, uavasylynka і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|