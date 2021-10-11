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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:11

  msie600 написав:как долго происходит переход в таскомбанк, нажал кнопку 3 дня назад, в поддержке написали 24-48 часов ждать, до сих пор "готовим новую карту, ждите уведомление"

пинайте гарячку, если срочно. А если нет, то начнете, когда станет срочно :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:03

  novichok написав:Если заведу грошики на Рюкзак сегодня (или завтра), проценты с какого дня начнуть капать?

В ютьюбе есть блогер,который снял видео про "Рюкзак" и сказал "За выходные процентов не дают, только за будние дни". Неужели это правда?
https://www.youtube.com/watch?v=y7vlhFpjQMI Таймкод 1:25-1:30
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:19

  Sanyok77 написав:
  novichok написав:Если заведу грошики на Рюкзак сегодня (или завтра), проценты с какого дня начнуть капать?

В ютьюбе есть блогер,который снял видео про "Рюкзак" и сказал "За выходные процентов не дают, только за будние дни". Неужели это правда?
https://www.youtube.com/watch?v=y7vlhFpjQMI Таймкод 1:25-1:30
Блогер чушь сморозил поленившись проверить за пару минут.Оферта:

"5.13. Проценти на залишок коштів на Ощадному рахунку «Рюкзак» нараховуються один раз на тиждень, за період починаючи з дня надходження коштів на рахунок Клієнта, до дня їх повернен-ня Клієнту або списанню з Ощадного рахунку «Рюкзак» з інших підстав виходячи з фактичної кі-лькості днів у році.
5.14.Проценти по Ощадному рахунку «Рюкзак» виплачуються щотижня в кожну п'ятницю шляхом зарахування їх на Ощадний рахунок «Рюкзак»."
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 07:41

Re: Sportbank

В шведских кронах депозиты есть?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:05

  sportbank написав:
sportbank написав:Chicheva

3.деньги зашедшие по р2р можно сразу пользовать?
хочу задействовать РЮКЗАК, но очкую, что не буду иметь доступ к деньгам в нужный момент.


3. Конечно 8) .

Деньги по р2р когда проводяться по счету карты день в день и не зависит буди / выходной, а также время пополнения?
Если снимать деньги с рюкзака в выходной на карту, то фактически на счете они будут в первый рабочий. А если отправить сразу через приложение по р2р не возникнет задолженность?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:04

sportbank
Команда з групового ФОПу цікавиться чи на цьому тижні закінчиться минулий тиждень або ж вже чекати аж до наступного?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:35

Re: Sportbank

Подскажите, тут кешбек максимально 555 по всем, включая партнерский, или у партнеров свои лимиты?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:01

  klug написав:sportbank
Команда з групового ФОПу цікавиться чи на цьому тижні закінчиться минулий тиждень або ж вже чекати аж до наступного?

Похоже процесс пошёл
Adast
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:19

  klug написав:sportbank
Команда з групового ФОПу цікавиться чи на цьому тижні закінчиться минулий тиждень або ж вже чекати аж до наступного?

Сьогодні були відправлені перші пуш повідомлення для клієнтів ФОП. Якщо він вам ще не надійшов - не переймайтесь, ми почали хвилю міграції, вона також поетапна та включає в себе не одну розсилку. Кнопка обов'язково з'явиться 8)
sportbank
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Представник банку
 
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