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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:20

  Искатель написав:Вопрос к представителю банка.

В тарифах по карте есть пункт 1.5, который гласит:

Нарахування процентів на позитивний залишок коштів на рахунку у національній валюті, %
річних - 5,55%, за умови, що на рахунку не менше 100 грн на кожен день нарахування та послуга активована в Мобільному додатку sportbank

Уточняю на горячей линии Sportbank. Мне доказывают, что речь идет о Рюкзаке, и начисление только на сумму, которая на Рюкзаке. Несколько раз переспрашиваю, мне несколько раз повторяют: "Речь идет о Рюкзаке".

У Вас ошибка в тарифах или же такая некомпетентная в элементарных вопросах горячая линия?

P.S. В конце концов горячая линия согласилась, что 5,55% начисляется на остаток на карте. С Вас - бонус за то, что я обучаю Ваших сотрудников.


Мы с удовольствием изучим данный кейс. Напишите нам в личные сообщения ваш номер телефона. Мы разберёмся в данной ситуации и предоставим фидбек. Если действительно информация была предоставлена неверно - мы примем соответствующие меры.
Благодарим за понимание.

- 5,55% на основной счёт
- 7% "Рюкзак"
sportbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:30

  ВIВ написав:Подскажите, тут кешбек максимально 555 по всем, включая партнерский, или у партнеров свои лимиты?


Лимит общий на все категории. Но обсуждение апгрейда данного функционала уже ведётся.
sportbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:00

  sportbank написав:
  Искатель написав:Вопрос к представителю банка.

В тарифах по карте есть пункт 1.5, который гласит:

Нарахування процентів на позитивний залишок коштів на рахунку у національній валюті, %
річних - 5,55%, за умови, що на рахунку не менше 100 грн на кожен день нарахування та послуга активована в Мобільному додатку sportbank

Уточняю на горячей линии Sportbank. Мне доказывают, что речь идет о Рюкзаке, и начисление только на сумму, которая на Рюкзаке. Несколько раз переспрашиваю, мне несколько раз повторяют: "Речь идет о Рюкзаке".

У Вас ошибка в тарифах или же такая некомпетентная в элементарных вопросах горячая линия?

P.S. В конце концов горячая линия согласилась, что 5,55% начисляется на остаток на карте. С Вас - бонус за то, что я обучаю Ваших сотрудников.


Мы с удовольствием изучим данный кейс. Напишите нам в личные сообщения ваш номер телефона. Мы разберёмся в данной ситуации и предоставим фидбек. Если действительно информация была предоставлена неверно - мы примем соответствующие меры.
Благодарим за понимание.

- 5,55% на основной счёт
- 7% "Рюкзак"

Я в личные сообщения ответил и здесь тоже напишу: у меня нет желания жаловаться на неизвестного мне оператора, он мне ничего плохого не сделал.
Просто обратите внимание на слабую подготовку горячей линии.
Искатель
 
Повідомлень: 4976
З нами з: 22.02.16
Подякував: 762 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:01

  sportbank написав:
  ВIВ написав:Подскажите, тут кешбек максимально 555 по всем, включая партнерский, или у партнеров свои лимиты?


Лимит общий на все категории. Но обсуждение апгрейда данного функционала уже ведётся.

Это точно?
Просто у других банков, у кого есть партнерские программы по кэшбэку, это идет отдельной суммой...
Искатель
 
Повідомлень: 4976
З нами з: 22.02.16
Подякував: 762 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
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4
7
1
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:35

Получил и нажал кнопку)
rollo
 
Повідомлень: 1318
З нами з: 20.10.19
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