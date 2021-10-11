Нарахування процентів на позитивний залишок коштів на рахунку у національній валюті, % річних - 5,55%, за умови, що на рахунку не менше 100 грн на кожен день нарахування та послуга активована в Мобільному додатку sportbank
Уточняю на горячей линии Sportbank. Мне доказывают, что речь идет о Рюкзаке, и начисление только на сумму, которая на Рюкзаке. Несколько раз переспрашиваю, мне несколько раз повторяют: "Речь идет о Рюкзаке".
У Вас ошибка в тарифах или же такая некомпетентная в элементарных вопросах горячая линия?
P.S. В конце концов горячая линия согласилась, что 5,55% начисляется на остаток на карте. С Вас - бонус за то, что я обучаю Ваших сотрудников.
Мы с удовольствием изучим данный кейс. Напишите нам в личные сообщения ваш номер телефона. Мы разберёмся в данной ситуации и предоставим фидбек. Если действительно информация была предоставлена неверно - мы примем соответствующие меры. Благодарим за понимание.
Нарахування процентів на позитивний залишок коштів на рахунку у національній валюті, % річних - 5,55%, за умови, що на рахунку не менше 100 грн на кожен день нарахування та послуга активована в Мобільному додатку sportbank
Уточняю на горячей линии Sportbank. Мне доказывают, что речь идет о Рюкзаке, и начисление только на сумму, которая на Рюкзаке. Несколько раз переспрашиваю, мне несколько раз повторяют: "Речь идет о Рюкзаке".
У Вас ошибка в тарифах или же такая некомпетентная в элементарных вопросах горячая линия?
P.S. В конце концов горячая линия согласилась, что 5,55% начисляется на остаток на карте. С Вас - бонус за то, что я обучаю Ваших сотрудников.
Мы с удовольствием изучим данный кейс. Напишите нам в личные сообщения ваш номер телефона. Мы разберёмся в данной ситуации и предоставим фидбек. Если действительно информация была предоставлена неверно - мы примем соответствующие меры. Благодарим за понимание.
- 5,55% на основной счёт - 7% "Рюкзак"
Я в личные сообщения ответил и здесь тоже напишу: у меня нет желания жаловаться на неизвестного мне оператора, он мне ничего плохого не сделал. Просто обратите внимание на слабую подготовку горячей линии.