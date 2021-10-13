Нарахування процентів на позитивний залишок коштів на рахунку у національній валюті, % річних - 5,55%, за умови, що на рахунку не менше 100 грн на кожен день нарахування та послуга активована в Мобільному додатку sportbank
Уточняю на горячей линии Sportbank. Мне доказывают, что речь идет о Рюкзаке, и начисление только на сумму, которая на Рюкзаке. Несколько раз переспрашиваю, мне несколько раз повторяют: "Речь идет о Рюкзаке".
У Вас ошибка в тарифах или же такая некомпетентная в элементарных вопросах горячая линия?
P.S. В конце концов горячая линия согласилась, что 5,55% начисляется на остаток на карте. С Вас - бонус за то, что я обучаю Ваших сотрудников.
Мы с удовольствием изучим данный кейс. Напишите нам в личные сообщения ваш номер телефона. Мы разберёмся в данной ситуации и предоставим фидбек. Если действительно информация была предоставлена неверно - мы примем соответствующие меры. Благодарим за понимание.
Нарахування процентів на позитивний залишок коштів на рахунку у національній валюті, % річних - 5,55%, за умови, що на рахунку не менше 100 грн на кожен день нарахування та послуга активована в Мобільному додатку sportbank
Уточняю на горячей линии Sportbank. Мне доказывают, что речь идет о Рюкзаке, и начисление только на сумму, которая на Рюкзаке. Несколько раз переспрашиваю, мне несколько раз повторяют: "Речь идет о Рюкзаке".
У Вас ошибка в тарифах или же такая некомпетентная в элементарных вопросах горячая линия?
P.S. В конце концов горячая линия согласилась, что 5,55% начисляется на остаток на карте. С Вас - бонус за то, что я обучаю Ваших сотрудников.
Мы с удовольствием изучим данный кейс. Напишите нам в личные сообщения ваш номер телефона. Мы разберёмся в данной ситуации и предоставим фидбек. Если действительно информация была предоставлена неверно - мы примем соответствующие меры. Благодарим за понимание.
- 5,55% на основной счёт - 7% "Рюкзак"
Я в личные сообщения ответил и здесь тоже напишу: у меня нет желания жаловаться на неизвестного мне оператора, он мне ничего плохого не сделал. Просто обратите внимание на слабую подготовку горячей линии.
Сегодня один из моих хороших друзей получил и активировал карту Sportbank (уже Тасовскую), открытую по моей рефссылке. Он уже 8-й, кто по моей ссылке открыл карту. Но вместо положенных 75 грн мне на бонусный счет упали всего 55. Хотя у меня уже статус Profi, и переключатель стоит "Друзей 6-10 - 75,00 за каждого".
Уважаемый представитель банка, не прокомментируете ситуацию? На горячую линию написал, запрос зафиксировали.
Искатель написав:Уважаемый представитель банка, не прокомментируете ситуацию? На горячую линию написал, запрос зафиксировали.
А какой коммент вы ожидаете? Ну сбойнула система. Переход все таки. У меня был случай когда человек по моей ссылке от окси открылся в тасе и его два месяца мурыжили но рефералку ему таки заплатили. После чего написал в поддержку я (мне то не заплатили). Мурыжили месяца полтора, но в итоге все зачислили. Поэтому поддержка тут разбирается довольно досконально, но не быстро. Недельки через две напомните им о себе - с памятью у них не очень - поначалу наверняка забудут
Искатель написав:Уважаемый представитель банка, не прокомментируете ситуацию? На горячую линию написал, запрос зафиксировали.
А какой коммент вы ожидаете? Ну сбойнула система. Переход все таки. У меня был случай когда человек по моей ссылке от окси открылся в тасе и его два месяца мурыжили но рефералку ему таки заплатили. После чего написал в поддержку я (мне то не заплатили). Мурыжили месяца полтора, но в итоге все зачислили. Поэтому поддержка тут разбирается довольно досконально, но не быстро. Недельки через две напомните им о себе - с памятью у них не очень - поначалу наверняка забудут
Ну, вот примерно такой, но от представителя банка. С заверениями, что "разберутся и доначислят". Тут вопрос не в 20 гривнах, а в том, что раз уж делают систему, она должна четко работать. И еще: почему-то всегда "сбоит" в сторону банка. Еще ни разу в мою не сбоило...