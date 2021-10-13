Додано: Сер 13 жов, 2021 23:11

Искатель написав: Уважаемый представитель банка, не прокомментируете ситуацию?

На горячую линию написал, запрос зафиксировали. Уважаемый представитель банка, не прокомментируете ситуацию?На горячую линию написал, запрос зафиксировали.

А какой коммент вы ожидаете? Ну сбойнула система. Переход все таки. У меня был случай когда человек по моей ссылке от окси открылся в тасе и его два месяца мурыжили но рефералку ему таки заплатили. После чего написал в поддержку я (мне то не заплатили). Мурыжили месяца полтора, но в итоге все зачислили. Поэтому поддержка тут разбирается довольно досконально, но не быстро. Недельки через две напомните им о себе - с памятью у них не очень - поначалу наверняка забудут