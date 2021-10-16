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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:46

  Искатель написав:В эту пятницу проценты по "Рюкзаку" не капнули. В поддержке сказали, что в понедельник начислят.
Вопрос к более опытным пользователям "Рюкзака": а проценты падают на карту или капитализируются на сам "Рюкзак"?
На рюкзак.

Вообще немного подибильному сделано как по мне.Начисленные проценты показывают по наростающей за весь период.Смысла в этом не вижу.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:38

  Искатель написав:И еще: почему-то всегда "сбоит" в сторону банка. Еще ни разу в мою не сбоило...

Вам хіба не заходила зайва сотка від укрсиба? ;)
Чорний Ворон
 
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