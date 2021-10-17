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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:46
Искатель написав:
В эту пятницу проценты по "Рюкзаку" не капнули. В поддержке сказали, что в понедельник начислят.
Вопрос к более опытным пользователям "Рюкзака": а проценты падают на карту или капитализируются на сам "Рюкзак"?
На рюкзак.
Вообще немного подибильному сделано как по мне.Начисленные проценты показывают по наростающей за весь период.Смысла в этом не вижу.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 14:38
Искатель написав:
И еще: почему-то всегда "сбоит" в сторону банка. Еще ни разу в мою не сбоило...
Вам хіба не заходила зайва сотка від укрсиба?
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:37
Искатель написав:
Сегодня один из моих хороших друзей получил и активировал карту Sportbank (уже Тасовскую), открытую по моей рефссылке.
Он уже 8-й, кто по моей ссылке открыл карту.
Но вместо положенных 75 грн мне на бонусный счет упали всего 55. Хотя у меня уже статус Profi, и переключатель стоит "Друзей 6-10 - 75,00 за каждого".
Уважаемый представитель банка, не прокомментируете ситуацию?
На горячую линию написал, запрос зафиксировали.
Написали вам в личные сообщения. Обязательно разберёмся.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 10:21
Искатель написав:
В эту пятницу проценты по "Рюкзаку" не капнули. В поддержке сказали, что в понедельник начислят.
Вопрос к более опытным пользователям "Рюкзака": а проценты падают на карту или капитализируются на сам "Рюкзак"?
Выплата действительно была перенесена на понедельник. По причине того, что пятница была не операционным днём.
Благодарим за понимание.
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