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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:46

  Искатель написав:В эту пятницу проценты по "Рюкзаку" не капнули. В поддержке сказали, что в понедельник начислят.
Вопрос к более опытным пользователям "Рюкзака": а проценты падают на карту или капитализируются на сам "Рюкзак"?
На рюкзак.

Вообще немного подибильному сделано как по мне.Начисленные проценты показывают по наростающей за весь период.Смысла в этом не вижу.
посетитель
 
Повідомлень: 381
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:38

  Искатель написав:И еще: почему-то всегда "сбоит" в сторону банка. Еще ни разу в мою не сбоило...

Вам хіба не заходила зайва сотка від укрсиба? ;)
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 88
З нами з: 03.11.14
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Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:37

  Искатель написав:Сегодня один из моих хороших друзей получил и активировал карту Sportbank (уже Тасовскую), открытую по моей рефссылке.
Он уже 8-й, кто по моей ссылке открыл карту.
Но вместо положенных 75 грн мне на бонусный счет упали всего 55. Хотя у меня уже статус Profi, и переключатель стоит "Друзей 6-10 - 75,00 за каждого".

Уважаемый представитель банка, не прокомментируете ситуацию?
На горячую линию написал, запрос зафиксировали.


Написали вам в личные сообщения. Обязательно разберёмся.
sportbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 13
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:21

  Искатель написав:В эту пятницу проценты по "Рюкзаку" не капнули. В поддержке сказали, что в понедельник начислят.
Вопрос к более опытным пользователям "Рюкзака": а проценты падают на карту или капитализируются на сам "Рюкзак"?


Выплата действительно была перенесена на понедельник. По причине того, что пятница была не операционным днём.

Благодарим за понимание.
sportbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 13
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:30

sportbank
Второй раз прилетел пуш на переход. Первый был 12 октября. ФОП.
rollo
 
Повідомлень: 1320
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:28

А как лучше пополнить карту Спорт банка по р2р,сервисом Спорт банка или другим каким то?
novichok
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Повідомлень: 2410
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Подякував: 9 раз.
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  #<1 ... 138139140141
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