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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 11:38
sportbank, Здравствуйте.
Что-то долго меня переводят. Нельзя ли узнать в чем дело?
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rollo
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:48
rollo написав:sportbank
, Здравствуйте.
Что-то долго меня переводят. Нельзя ли узнать в чем дело?
Здравствуйте! Написали вам в личные сообщения. Обязательно разберёмся.
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sportbank
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