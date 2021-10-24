sportbank, Здравствуйте.
Что-то долго меня переводят. Нельзя ли узнать в чем дело?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 11:38
sportbank, Здравствуйте.
Что-то долго меня переводят. Нельзя ли узнать в чем дело?
Додано: Пон 25 жов, 2021 11:48
Перевод
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:27
sportbank
rollo далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:49
В основном, не переводят тех, у кого используется кредитный лимит по карте, сначала требуют погасить в ноль и только потом перевод, и по другому никак, типа внутреннее решение банка, скоринг, кредитный комитет и тому подобное...
Сам с этим столкнулся - к сожалению ничего не помогает .
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:02
Це вже після натискання кнопки? Нафіга тоді слати це запрошення? У мене картка у плюсі на кілька копійок.
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