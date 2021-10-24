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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:38

sportbank, Здравствуйте.
Что-то долго меня переводят. Нельзя ли узнать в чем дело?
rollo
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 136 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:48

Перевод

  rollo написав:sportbank, Здравствуйте.
Что-то долго меня переводят. Нельзя ли узнать в чем дело?


Здравствуйте! Написали вам в личные сообщения. Обязательно разберёмся.
sportbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 14
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:27

sportbank
rollo далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?
klug
 
Повідомлень: 6235
З нами з: 18.08.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 829 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:49

  klug написав:sportbank
rollo далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?


В основном, не переводят тех, у кого используется кредитный лимит по карте, сначала требуют погасить в ноль и только потом перевод, и по другому никак, типа внутреннее решение банка, скоринг, кредитный комитет и тому подобное...
Сам с этим столкнулся - к сожалению ничего не помогает :( .
Valeriy237
 
Повідомлень: 110
З нами з: 21.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:02

  Valeriy237 написав:
  klug написав:sportbank
rollo далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?


В основном, не переводят тех, у кого используется кредитный лимит по карте, сначала требуют погасить в ноль и только потом перевод, и по другому никак, типа внутреннее решение банка, скоринг, кредитный комитет и тому подобное...
Сам с этим столкнулся - к сожалению ничего не помогает :( .

Це вже після натискання кнопки? Нафіга тоді слати це запрошення? У мене картка у плюсі на кілька копійок.
klug
 
Повідомлень: 6235
З нами з: 18.08.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 829 раз.
 
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  #<1 ... 139140141142
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