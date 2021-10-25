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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 11:38
sportbank, Здравствуйте.
Что-то долго меня переводят. Нельзя ли узнать в чем дело?
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rollo
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:48
rollo написав:sportbank
, Здравствуйте.
Что-то долго меня переводят. Нельзя ли узнать в чем дело?
Здравствуйте! Написали вам в личные сообщения. Обязательно разберёмся.
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sportbank
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Додано: Пон 25 жов, 2021 17:27
sportbank
rollo далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?
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klug
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Додано: Пон 25 жов, 2021 17:49
klug написав:sportbankrollo
далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?
В основном, не переводят тех, у кого используется кредитный лимит по карте, сначала требуют погасить в ноль и только потом перевод, и по другому никак, типа внутреннее решение банка, скоринг, кредитный комитет и тому подобное...
Сам с этим столкнулся - к сожалению ничего не помогает
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Valeriy237
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Додано: Пон 25 жов, 2021 18:02
Valeriy237 написав: klug написав:sportbankrollo
далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?
В основном, не переводят тех, у кого используется кредитный лимит по карте, сначала требуют погасить в ноль и только потом перевод, и по другому никак, типа внутреннее решение банка, скоринг, кредитный комитет и тому подобное...
Сам с этим столкнулся - к сожалению ничего не помогает
.
Це вже після натискання кнопки? Нафіга тоді слати це запрошення? У мене картка у плюсі на кілька копійок.
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klug
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Додано: Пон 25 жов, 2021 18:10
Автоокруглять Рюкзак за счет крединых средств, случайно, нельзя?
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Додано: Пон 25 жов, 2021 20:09
klug написав: Valeriy237 написав: klug написав:sportbankrollo
далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?
В основном, не переводят тех, у кого используется кредитный лимит по карте, сначала требуют погасить в ноль и только потом перевод, и по другому никак, типа внутреннее решение банка, скоринг, кредитный комитет и тому подобное...
Сам с этим столкнулся - к сожалению ничего не помогает
.
Це вже після натискання кнопки? Нафіга тоді слати це запрошення? У мене картка у плюсі на кілька копійок.
Предложение шлют практически всем, а после нажатия кнопки как повезет...
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Valeriy237
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