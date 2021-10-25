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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 11:38
sportbank, Здравствуйте.
Что-то долго меня переводят. Нельзя ли узнать в чем дело?
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rollo
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:48
rollo написав:sportbank
, Здравствуйте.
Что-то долго меня переводят. Нельзя ли узнать в чем дело?
Здравствуйте! Написали вам в личные сообщения. Обязательно разберёмся.
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sportbank
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Додано: Пон 25 жов, 2021 17:27
sportbank
rollo далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?
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klug
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Додано: Пон 25 жов, 2021 17:49
klug написав:sportbankrollo
далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?
В основном, не переводят тех, у кого используется кредитный лимит по карте, сначала требуют погасить в ноль и только потом перевод, и по другому никак, типа внутреннее решение банка, скоринг, кредитный комитет и тому подобное...
Сам с этим столкнулся - к сожалению ничего не помогает
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Valeriy237
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Додано: Пон 25 жов, 2021 18:02
Valeriy237 написав: klug написав:sportbankrollo
далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?
В основном, не переводят тех, у кого используется кредитный лимит по карте, сначала требуют погасить в ноль и только потом перевод, и по другому никак, типа внутреннее решение банка, скоринг, кредитный комитет и тому подобное...
Сам с этим столкнулся - к сожалению ничего не помогает
.
Це вже після натискання кнопки? Нафіга тоді слати це запрошення? У мене картка у плюсі на кілька копійок.
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klug
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Додано: Пон 25 жов, 2021 18:10
Автоокруглять Рюкзак за счет крединых средств, случайно, нельзя?
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novichok
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Додано: Пон 25 жов, 2021 20:09
klug написав: Valeriy237 написав: klug написав:sportbankrollo
далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?
В основном, не переводят тех, у кого используется кредитный лимит по карте, сначала требуют погасить в ноль и только потом перевод, и по другому никак, типа внутреннее решение банка, скоринг, кредитный комитет и тому подобное...
Сам с этим столкнулся - к сожалению ничего не помогает
.
Це вже після натискання кнопки? Нафіга тоді слати це запрошення? У мене картка у плюсі на кілька копійок.
Предложение шлют практически всем, а после нажатия кнопки как повезет...
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Valeriy237
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Додано: Пон 25 жов, 2021 22:36
klug написав:sportbankrollo
далеко не єдиний, у кого "кілька годин" тривають уже 2-й чи 3-й тиждень. Ви плануєте це питання якось централізовано вирішувати чи кожен має реєструватися на форумі та писати вам у ПП?
Регистрация на форуме и общение в мессенджере фейсбука немного помогают.
Но что-то не очень.
Сегодня, например, позвонили с Спортбанка, сверили данные и посоветовали позвонить на горячку ТАСа и ИЗИ. Типа где-то есть какой-то заблокированный кредит.
Звонил и туда и туда.
Нигде проблем нет.
В ТАСе две Б5, одна с лимитом, другая Б5 без лимита и используется для валютообмена. Оформлялась в 2019 году и тогда лимит не дали. Есть и Пудра.
Все работает. Карты в грейсе.
По ИЗИ с лимитом тоже самое.
Они там что, В ТАСе сами не могут разобраться?
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rollo
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Додано: Вів 26 жов, 2021 05:20
rollo У меня как-то был овер по карте ТАСа - 6 копеек. И ТАС эти 6 копеек перевёл в кредит. Гляньте в тас2ю в разделе кредитов. Может там есть ответ.
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Фантом
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Додано: Вів 26 жов, 2021 06:36
Фантом написав:rollo
У меня как-то был овер по карте ТАСа - 6 копеек. И ТАС эти 6 копеек перевёл в кредит. Гляньте в тас2ю в разделе кредитов. Может там есть ответ.
у меня была интересная история. С полгода назад я взял и потянул с карты Sportbank (тогда она еще была без кредлимита) небольшую сумму картой Б5. Как-то переклинило, что нельзя со Спорта тянуть. Через месяц(!) мне приходит сообщение: "У Вас задолженность 6,53 грн, погасите, пожалуйста!". Я уже даже и забыл за это, т.к. картой пользовался крайне редко (до Рюкзака там ничего для меня интересного не было). Глянул: да, действительно, висит минус. Погасил и для себя сделал вывод, что в этом банке может вылезти что угодно в любой момент. Надо быть начеку.
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Искатель
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