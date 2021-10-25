Додано: Вів 26 жов, 2021 06:36

Фантом написав: rollo У меня как-то был овер по карте ТАСа - 6 копеек. И ТАС эти 6 копеек перевёл в кредит. Гляньте в тас2ю в разделе кредитов. Может там есть ответ. У меня как-то был овер по карте ТАСа - 6 копеек. И ТАС эти 6 копеек перевёл в кредит. Гляньте в тас2ю в разделе кредитов. Может там есть ответ.

у меня была интересная история. С полгода назад я взял и потянул с карты Sportbank (тогда она еще была без кредлимита) небольшую сумму картой Б5. Как-то переклинило, что нельзя со Спорта тянуть. Через месяц(!) мне приходит сообщение: "У Вас задолженность 6,53 грн, погасите, пожалуйста!". Я уже даже и забыл за это, т.к. картой пользовался крайне редко (до Рюкзака там ничего для меня интересного не было). Глянул: да, действительно, висит минус. Погасил и для себя сделал вывод, что в этом банке может вылезти что угодно в любой момент. Надо быть начеку.