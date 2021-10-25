|
|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 07:23
Искатель написав: sportbank написав: ВIВ написав:
Подскажите, тут кешбек максимально 555 по всем, включая партнерский, или у партнеров свои лимиты?
Лимит общий на все категории. Но обсуждение апгрейда данного функционала уже ведётся.
Это точно?
Просто у других банков, у кого есть партнерские программы по кэшбэку, это идет отдельной суммой...
Абсолютно точно. Мені помилково в ручному режимі нарахували партнерський більше, ніж сукупний ліміт, я його успішно вивів. Але свинорильнути не вдалося, наступного місяця понаднормовий кешбек списало в мінус.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2034
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 жов, 2021 09:24
Фантом написав:rollo
У меня как-то был овер по карте ТАСа - 6 копеек. И ТАС эти 6 копеек перевёл в кредит. Гляньте в тас2ю в разделе кредитов. Может там есть ответ.
Да после звонка со Спортбанка и их совету позвонить на горячку ТАС я так и сделал. Горячка ТАСа (потом ИЗИ) ответили, что нет у меня никаких проблем, долгов и прочих препятствий для перехода с Окси и выдачи Спортом мне карты.
ПыСы. В разделе тас2ю написано: У вас еще нет кредитов.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1326
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 жов, 2021 09:40
rollo написав: Фантом написав:rollo
У меня как-то был овер по карте ТАСа - 6 копеек. И ТАС эти 6 копеек перевёл в кредит. Гляньте в тас2ю в разделе кредитов. Может там есть ответ.
Да после звонка со Спортбанка и их совету позвонить на горячку ТАС я так и сделал. Горячка ТАСа (потом ИЗИ) ответили, что нет у меня никаких проблем, долгов и прочих препятствий для перехода с Окси и выдачи Спортом мне карты.
ПыСы. В разделе тас2ю написано: У вас еще нет кредитов.
А разве ТАС2Ю светит карты/кредиты Изибанка или Спортбанка?
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 3022
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BVA1
, Hemi
, klug
, motosmile
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|