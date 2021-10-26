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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

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Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 07:23

  Искатель написав:
  sportbank написав:
  ВIВ написав:Подскажите, тут кешбек максимально 555 по всем, включая партнерский, или у партнеров свои лимиты?


Лимит общий на все категории. Но обсуждение апгрейда данного функционала уже ведётся.

Это точно?
Просто у других банков, у кого есть партнерские программы по кэшбэку, это идет отдельной суммой...

Абсолютно точно. Мені помилково в ручному режимі нарахували партнерський більше, ніж сукупний ліміт, я його успішно вивів. Але свинорильнути не вдалося, наступного місяця понаднормовий кешбек списало в мінус.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:24

  Фантом написав:rollo У меня как-то был овер по карте ТАСа - 6 копеек. И ТАС эти 6 копеек перевёл в кредит. Гляньте в тас2ю в разделе кредитов. Может там есть ответ.

Да после звонка со Спортбанка и их совету позвонить на горячку ТАС я так и сделал. Горячка ТАСа (потом ИЗИ) ответили, что нет у меня никаких проблем, долгов и прочих препятствий для перехода с Окси и выдачи Спортом мне карты.
ПыСы. В разделе тас2ю написано: У вас еще нет кредитов.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:40

  rollo написав:
  Фантом написав:rollo У меня как-то был овер по карте ТАСа - 6 копеек. И ТАС эти 6 копеек перевёл в кредит. Гляньте в тас2ю в разделе кредитов. Может там есть ответ.

Да после звонка со Спортбанка и их совету позвонить на горячку ТАС я так и сделал. Горячка ТАСа (потом ИЗИ) ответили, что нет у меня никаких проблем, долгов и прочих препятствий для перехода с Окси и выдачи Спортом мне карты.
ПыСы. В разделе тас2ю написано: У вас еще нет кредитов.


А разве ТАС2Ю светит карты/кредиты Изибанка или Спортбанка?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:59

Re: Sportbank

  novichok написав:Автоокруглять Рюкзак за счет крединых средств нельзя

я был уверен, что это аналогия всем известного поросёнка. Увы, горячка развеяла мои надежды.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:41

  rollo написав:
  Фантом написав:rollo У меня как-то был овер по карте ТАСа - 6 копеек. И ТАС эти 6 копеек перевёл в кредит. Гляньте в тас2ю в разделе кредитов. Может там есть ответ.

Да после звонка со Спортбанка и их совету позвонить на горячку ТАС я так и сделал. Горячка ТАСа (потом ИЗИ) ответили, что нет у меня никаких проблем, долгов и прочих препятствий для перехода с Окси и выдачи Спортом мне карты.
ПыСы. В разделе тас2ю написано: У вас еще нет кредитов.

В УБКИ ТАС ничего не светит левого? П то мне они писали кредит 25К по викенду при лимите в 1,5К, но через горячку и пару месяцев они таки исправили эти 25К
ol_zy
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  #<1 ... 140141142143
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