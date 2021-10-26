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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 07:23
Искатель написав: sportbank написав: ВIВ написав:
Подскажите, тут кешбек максимально 555 по всем, включая партнерский, или у партнеров свои лимиты?
Лимит общий на все категории. Но обсуждение апгрейда данного функционала уже ведётся.
Это точно?
Просто у других банков, у кого есть партнерские программы по кэшбэку, это идет отдельной суммой...
Абсолютно точно. Мені помилково в ручному режимі нарахували партнерський більше, ніж сукупний ліміт, я його успішно вивів. Але свинорильнути не вдалося, наступного місяця понаднормовий кешбек списало в мінус.
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Кочевник
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:24
Фантом написав:rollo
У меня как-то был овер по карте ТАСа - 6 копеек. И ТАС эти 6 копеек перевёл в кредит. Гляньте в тас2ю в разделе кредитов. Может там есть ответ.
Да после звонка со Спортбанка и их совету позвонить на горячку ТАС я так и сделал. Горячка ТАСа (потом ИЗИ) ответили, что нет у меня никаких проблем, долгов и прочих препятствий для перехода с Окси и выдачи Спортом мне карты.
ПыСы. В разделе тас2ю написано: У вас еще нет кредитов.
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rollo
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:40
rollo написав: Фантом написав:rollo
У меня как-то был овер по карте ТАСа - 6 копеек. И ТАС эти 6 копеек перевёл в кредит. Гляньте в тас2ю в разделе кредитов. Может там есть ответ.
Да после звонка со Спортбанка и их совету позвонить на горячку ТАС я так и сделал. Горячка ТАСа (потом ИЗИ) ответили, что нет у меня никаких проблем, долгов и прочих препятствий для перехода с Окси и выдачи Спортом мне карты.
ПыСы. В разделе тас2ю написано: У вас еще нет кредитов.
А разве ТАС2Ю светит карты/кредиты Изибанка или Спортбанка?
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jay2004
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:59
novichok написав:
Автоокруглять Рюкзак за счет крединых средств нельзя
я был уверен, что это аналогия всем известного поросёнка. Увы, горячка развеяла мои надежды.
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kulikrom
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Додано: Сер 27 жов, 2021 11:41
rollo написав: Фантом написав:rollo
У меня как-то был овер по карте ТАСа - 6 копеек. И ТАС эти 6 копеек перевёл в кредит. Гляньте в тас2ю в разделе кредитов. Может там есть ответ.
Да после звонка со Спортбанка и их совету позвонить на горячку ТАС я так и сделал. Горячка ТАСа (потом ИЗИ) ответили, что нет у меня никаких проблем, долгов и прочих препятствий для перехода с Окси и выдачи Спортом мне карты.
ПыСы. В разделе тас2ю написано: У вас еще нет кредитов.
В УБКИ ТАС ничего не светит левого? П то мне они писали кредит 25К по викенду при лимите в 1,5К, но через горячку и пару месяцев они таки исправили эти 25К
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ol_zy
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:35
Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают.
Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем.
Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка.
Погасил. Не проблема.
Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами.
Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса.
Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было.
На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли.
Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5.
Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.
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rollo
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:54
rollo написав:
Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают.
Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем.
Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка.
Погасил. Не проблема.
Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами.
Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса.
Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было.
На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли.
Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5.
Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.
Ага очікуйте. Я теж не витримав і подзвонив. Теж тисяча питань. В результаті: "Я бачу, що перехід призупинено, але не бачу чому. Я сформую запит до відділу відмазок і зв'яжуся з вами, коли буде результат. Другий день тиша". КЛ не використовувався, тому фокус з гасінням на мені не випробовували.
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klug
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Додано: Сер 27 жов, 2021 13:13
klug написав: rollo написав:
Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают.
Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем.
Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка.
Погасил. Не проблема.
Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами.
Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса.
Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было.
На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли.
Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5.
Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.
Ага очікуйте. Я теж не витримав і подзвонив. Теж тисяча питань. В результаті: "Я бачу, що перехід призупинено, але не бачу чому. Я сформую запит до відділу відмазок і зв'яжуся з вами, коли буде результат. Другий день тиша". КЛ не використовувався, тому фокус з гасінням на мені не випробовували.
Представитель! Ау!
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rollo
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Додано: Сер 27 жов, 2021 14:08
ПЕРЕМОГА!
И даже налили 50000!
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rollo
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Додано: Сер 27 жов, 2021 14:23
rollo написав:
ПЕРЕМОГА!
И даже налили 50000!
Идущий осилит дорогу.Была бы цель
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Мизантрóп
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