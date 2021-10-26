rollo написав:klug написав:rollo написав:Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают.
Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем.
Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка.
Погасил. Не проблема.
Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами.
Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса.
Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было.
На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли.
Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5.
Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.
Ага очікуйте. Я теж не витримав і подзвонив. Теж тисяча питань. В результаті: "Я бачу, що перехід призупинено, але не бачу чому. Я сформую запит до відділу відмазок і зв'яжуся з вами, коли буде результат. Другий день тиша". КЛ не використовувався, тому фокус з гасінням на мені не випробовували.
Представитель! Ау!
Приносим извинения за длительный ответ. Сейчас оперативно занимаемся данным вопросом и обязательно предоставим обратную связь.