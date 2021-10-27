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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 14:46

  rollo написав:
  klug написав:
  rollo написав:Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают.
Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем. :|
Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка.
Погасил. Не проблема.
Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами.
Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса.
Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было.
На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли.
Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5.
Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.
:|

Ага очікуйте. Я теж не витримав і подзвонив. Теж тисяча питань. В результаті: "Я бачу, що перехід призупинено, але не бачу чому. Я сформую запит до відділу відмазок і зв'яжуся з вами, коли буде результат. Другий день тиша". КЛ не використовувався, тому фокус з гасінням на мені не випробовували.

Представитель! Ау!



Приносим извинения за длительный ответ. Сейчас оперативно занимаемся данным вопросом и обязательно предоставим обратную связь.
sportbank
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:20

  rollo написав:Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают.
Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем. :|
Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка.
Погасил. Не проблема.
Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами.
Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса.
Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было.
На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли.
Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5.
Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.
:|


Поступила информация что переход на ТАС прошел успешно. Если в дальнейшем возникнут вопросы, с радостью на них ответим. Благодарим за понимание.
sportbank
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:39

sportbank, как проводится Ваша тянучка в приложении ТАС?
Интересует в контексте погашения кредитной задолженности в последние дни месяца.
Например:
1. Тяну завтра в опервремя (до скольки оно у Вас?) Допустим до 17.00.
2. Тяну завтра в неопер время (допустим после 17.00)
3. Тяну послезавтра в опервремя
4. Тяну завтра в неопервремя (я так понимаю - в таком случае будет пролёт? Это ж не моно)

Т.е. какой крайний срок, если гаситься встроенной тянучкой?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:24

  Вкладчик1234 написав:sportbank, как проводится Ваша тянучка в приложении ТАС?
Интересует в контексте погашения кредитной задолженности в последние дни месяца.
Например:
1. Тяну завтра в опервремя (до скольки оно у Вас?) Допустим до 17.00.
2. Тяну завтра в неопер время (допустим после 17.00)
3. Тяну послезавтра в опервремя
4. Тяну завтра в неопервремя (я так понимаю - в таком случае будет пролёт? Это ж не моно)

Т.е. какой крайний срок, если гаситься встроенной тянучкой?


Добрый день. Подскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду тяну?) Если мы вас правильно поняли, тогда по стандарту регламент проведения платежей 3 банковских дня.
А рекомендованная дата для внесения задолженности/обязательного платежа - до 25го числа месяца включительно.
sportbank
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:30

  sportbank написав:
  Вкладчик1234 написав:sportbank, как проводится Ваша тянучка в приложении ТАС?
Интересует в контексте погашения кредитной задолженности в последние дни месяца.
Например:
1. Тяну завтра в опервремя (до скольки оно у Вас?) Допустим до 17.00.
2. Тяну завтра в неопер время (допустим после 17.00)
3. Тяну послезавтра в опервремя
4. Тяну завтра в неопервремя (я так понимаю - в таком случае будет пролёт? Это ж не моно)

Т.е. какой крайний срок, если гаситься встроенной тянучкой?


Добрый день. Подскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду тяну?) Если мы вас правильно поняли, тогда по стандарту регламент проведения платежей 3 банковских дня.
А рекомендованная дата для внесения задолженности/обязательного платежа - до 25го числа месяца включительно.

Вкладчик1234, ну шоо, съел? :) :)
Када Спорт был у Окси, то тянучка в опервремя проводилась на след. опердн.
СЭП - текущим 8)

Нуна пробовать, у них Выписка нормальная в апликухе.
Amethyst
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