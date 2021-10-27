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банках (гарне і погане) / Sportbank Sportbank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 141142143144 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 4 5 3 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 33% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 67% 2 Всього голосів : 3 Додано: Сер 27 жов, 2021 14:46 rollo написав: klug написав: rollo написав: Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают.

Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем.

Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка.

Погасил. Не проблема.

Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами.

Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса.

Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было.

На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли.

Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5.

Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.

Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают.Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем.Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка.Погасил. Не проблема.Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами.Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса.Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было.На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли.Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5.Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.

Ага очікуйте. Я теж не витримав і подзвонив. Теж тисяча питань. В результаті: "Я бачу, що перехід призупинено, але не бачу чому. Я сформую запит до відділу відмазок і зв'яжуся з вами, коли буде результат. Другий день тиша". КЛ не використовувався, тому фокус з гасінням на мені не випробовували. Ага очікуйте. Я теж не витримав і подзвонив. Теж тисяча питань. В результаті: "Я бачу, що перехід призупинено, але не бачу чому. Я сформую запит до відділу відмазок і зв'яжуся з вами, коли буде результат. Другий день тиша". КЛ не використовувався, тому фокус з гасінням на мені не випробовували.

Представитель! Ау! Представитель! Ау!





Приносим извинения за длительный ответ. Сейчас оперативно занимаемся данным вопросом и обязательно предоставим обратную связь. Приносим извинения за длительный ответ. Сейчас оперативно занимаемся данным вопросом и обязательно предоставим обратную связь. sportbank

Представник банку Повідомлень: 17 З нами з: 05.10.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 15:20 rollo написав: Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают.

Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем.

Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка.

Погасил. Не проблема.

Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами.

Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса.

Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было.

На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли.

Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5.

Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.

Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают.Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем.Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка.Погасил. Не проблема.Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами.Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса.Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было.На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли.Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5.Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.



Поступила информация что переход на ТАС прошел успешно. Если в дальнейшем возникнут вопросы, с радостью на них ответим. Благодарим за понимание. Поступила информация что переход на ТАС прошел успешно. Если в дальнейшем возникнут вопросы, с радостью на них ответим. Благодарим за понимание. sportbank

Представник банку Повідомлень: 17 З нами з: 05.10.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 18:39 sportbank, как проводится Ваша тянучка в приложении ТАС?

Интересует в контексте погашения кредитной задолженности в последние дни месяца.

Например:

1. Тяну завтра в опервремя (до скольки оно у Вас?) Допустим до 17.00.

2. Тяну завтра в неопер время (допустим после 17.00)

3. Тяну послезавтра в опервремя

4. Тяну завтра в неопервремя (я так понимаю - в таком случае будет пролёт? Это ж не моно)



Т.е. какой крайний срок, если гаситься встроенной тянучкой? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15468 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8565 раз. Подякували: 4133 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 13:24 Вкладчик1234 написав: sportbank, как проводится Ваша тянучка в приложении ТАС?

Интересует в контексте погашения кредитной задолженности в последние дни месяца.

Например:

1. Тяну завтра в опервремя (до скольки оно у Вас?) Допустим до 17.00.

2. Тяну завтра в неопер время (допустим после 17.00)

3. Тяну послезавтра в опервремя

4. Тяну завтра в неопервремя (я так понимаю - в таком случае будет пролёт? Это ж не моно)



Т.е. какой крайний срок, если гаситься встроенной тянучкой? как проводится Ваша тянучка в приложении ТАС?Интересует в контексте погашения кредитной задолженности в последние дни месяца.Например:1. Тяну завтра в опервремя (до скольки оно у Вас?) Допустим до 17.00.2. Тяну завтра в неопер время (допустим после 17.00)3. Тяну послезавтра в опервремя4. Тяну завтра в неопервремя (я так понимаю - в таком случае будет пролёт? Это ж не моно)Т.е. какой крайний срок, если гаситься встроенной тянучкой?



Добрый день. Подскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду тяну?) Если мы вас правильно поняли, тогда по стандарту регламент проведения платежей 3 банковских дня.

А рекомендованная дата для внесения задолженности/обязательного платежа - до 25го числа месяца включительно. Добрый день. Подскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду тяну?) Если мы вас правильно поняли, тогда по стандарту регламент проведения платежей 3 банковских дня.А рекомендованная дата для внесения задолженности/обязательного платежа - до 25го числа месяца включительно. sportbank

Представник банку Повідомлень: 17 З нами з: 05.10.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 13:30 sportbank написав: Вкладчик1234 написав: sportbank, как проводится Ваша тянучка в приложении ТАС?

Интересует в контексте погашения кредитной задолженности в последние дни месяца.

Например:

1. Тяну завтра в опервремя (до скольки оно у Вас?) Допустим до 17.00.

2. Тяну завтра в неопер время (допустим после 17.00)

3. Тяну послезавтра в опервремя

4. Тяну завтра в неопервремя (я так понимаю - в таком случае будет пролёт? Это ж не моно)



Т.е. какой крайний срок, если гаситься встроенной тянучкой? как проводится Ваша тянучка в приложении ТАС?Интересует в контексте погашения кредитной задолженности в последние дни месяца.Например:1. Тяну завтра в опервремя (до скольки оно у Вас?) Допустим до 17.00.2. Тяну завтра в неопер время (допустим после 17.00)3. Тяну послезавтра в опервремя4. Тяну завтра в неопервремя (я так понимаю - в таком случае будет пролёт? Это ж не моно)Т.е. какой крайний срок, если гаситься встроенной тянучкой?



Добрый день. Подскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду тяну?) Если мы вас правильно поняли, тогда по стандарту регламент проведения платежей 3 банковских дня.

А рекомендованная дата для внесения задолженности/обязательного платежа - до 25го числа месяца включительно. Добрый день. Подскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду тяну?) Если мы вас правильно поняли, тогда по стандарту регламент проведения платежей 3 банковских дня.А рекомендованная дата для внесения задолженности/обязательного платежа - до 25го числа месяца включительно.

Вкладчик1234, ну шоо, съел?

Када Спорт был у Окси, то тянучка в опервремя проводилась на след. опердн.

СЭП - текущим



Нуна пробовать, у них Выписка нормальная в апликухе. , ну шоо, съел?Када Спорт был у Окси, то тянучка в опервремя проводилась на след. опердн.СЭП - текущимНуна пробовать, у них Выписка нормальная в апликухе. Amethyst

Повідомлень: 1147 З нами з: 05.05.21 Подякував: 65 раз. Подякували: 192 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 18:20 копипаст с методички v57 Повідомлень: 3025 З нами з: 14.03.10 Подякував: 126 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 141142143144 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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