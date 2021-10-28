rollo написав:Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают. Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем. Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка. Погасил. Не проблема. Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами. Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса. Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было. На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли. Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5. Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.
Ага очікуйте. Я теж не витримав і подзвонив. Теж тисяча питань. В результаті: "Я бачу, що перехід призупинено, але не бачу чому. Я сформую запит до відділу відмазок і зв'яжуся з вами, коли буде результат. Другий день тиша". КЛ не використовувався, тому фокус з гасінням на мені не випробовували.
Представитель! Ау!
Приносим извинения за длительный ответ. Сейчас оперативно занимаемся данным вопросом и обязательно предоставим обратную связь.
rollo написав:Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают. Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем. Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка. Погасил. Не проблема. Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами. Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса. Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было. На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли. Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5. Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.
Поступила информация что переход на ТАС прошел успешно. Если в дальнейшем возникнут вопросы, с радостью на них ответим. Благодарим за понимание.
sportbank, как проводится Ваша тянучка в приложении ТАС? Интересует в контексте погашения кредитной задолженности в последние дни месяца. Например: 1. Тяну завтра в опервремя (до скольки оно у Вас?) Допустим до 17.00. 2. Тяну завтра в неопер время (допустим после 17.00) 3. Тяну послезавтра в опервремя 4. Тяну завтра в неопервремя (я так понимаю - в таком случае будет пролёт? Это ж не моно)
Т.е. какой крайний срок, если гаситься встроенной тянучкой?
Вкладчик1234 написав:sportbank, как проводится Ваша тянучка в приложении ТАС? Интересует в контексте погашения кредитной задолженности в последние дни месяца. Например: 1. Тяну завтра в опервремя (до скольки оно у Вас?) Допустим до 17.00. 2. Тяну завтра в неопер время (допустим после 17.00) 3. Тяну послезавтра в опервремя 4. Тяну завтра в неопервремя (я так понимаю - в таком случае будет пролёт? Это ж не моно)
Т.е. какой крайний срок, если гаситься встроенной тянучкой?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду тяну?) Если мы вас правильно поняли, тогда по стандарту регламент проведения платежей 3 банковских дня. А рекомендованная дата для внесения задолженности/обязательного платежа - до 25го числа месяца включительно.
Вкладчик1234 написав:sportbank, как проводится Ваша тянучка в приложении ТАС? Интересует в контексте погашения кредитной задолженности в последние дни месяца. Например: 1. Тяну завтра в опервремя (до скольки оно у Вас?) Допустим до 17.00. 2. Тяну завтра в неопер время (допустим после 17.00) 3. Тяну послезавтра в опервремя 4. Тяну завтра в неопервремя (я так понимаю - в таком случае будет пролёт? Это ж не моно)
Т.е. какой крайний срок, если гаситься встроенной тянучкой?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду тяну?) Если мы вас правильно поняли, тогда по стандарту регламент проведения платежей 3 банковских дня. А рекомендованная дата для внесения задолженности/обязательного платежа - до 25го числа месяца включительно.
Вкладчик1234, ну шоо, съел? Када Спорт был у Окси, то тянучка в опервремя проводилась на след. опердн. СЭП - текущим
Нуна пробовать, у них Выписка нормальная в апликухе.