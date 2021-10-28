rollo написав:

Регистрация на форуме и участие в бета группе спорта уже не помогают.Представитель здесь, главный по общению там уже не отвечают. Хотя клялись, что моя ситуация под их бдительным контролем.Поэтому, с утра позвонил на горячку. Сонная девочка после длительной проверки идентификации с глупыми вопросами сказала, что у меня тяжелый случай и нужно гасить грейс и выводить карту в ноль и потом будет прокачка.Погасил. Не проблема.Перезваниваю. Опять длительная проверка идентификации с глупыми вопросами.Долг да, погасил. Однако, говорят, еще нужны проценты. В прошлом месяце гасил 30 сентября р2р переводом, а провелись 1 октября и вылет из грейса.Интересно то, что в приложении четко было указано, что нахожусь в грейс периоде и никаких намеков, что это не так, не было.На вопрос, почему я согласно приложению нахожусь в грейсе, а на самом деле нет, ответа дать не смогли.Всё в лучших традициях таза. Помню эпопею по наливанию кредлимита на Б5.Заплатил 155.12 процентов и теперь жду проводки и продолжения тяжкого перехода с окси на таз.