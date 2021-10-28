Алиекспресс 15.10 по курсу 26,50. категория - прочие
с минфина стат на дату, Таскомбанк:
В кассах банков При оплате картой
26.300/26.480 26.200/26.500
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:07
Алиекспресс 15.10 по курсу 26,50. категория - прочие
с минфина стат на дату, Таскомбанк:
В кассах банков При оплате картой
26.300/26.480 26.200/26.500
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:24
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