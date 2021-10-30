Алиекспресс 15.10 по курсу 26,50. категория - прочие
с минфина стат на дату, Таскомбанк:
В кассах банков При оплате картой
26.300/26.480 26.200/26.500
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:07
Алиекспресс 15.10 по курсу 26,50. категория - прочие
с минфина стат на дату, Таскомбанк:
В кассах банков При оплате картой
26.300/26.480 26.200/26.500
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:24
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:57
Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:26
Нарешті спортсмени доштовхали снаряд до ТАСі - зайняло рівно два тижні. Теж налили 50к. СЛТ буде у шоці, як побачить, які ліміти наливає ця неодітвора.
Хто скаже, яка мінімальна сума поповнення для Рюкзака? Хотів закинути туди копійки, щоб трати йшли за кредитні, але операція закінчується неуспішно.
Додано: Нед 31 жов, 2021 16:22
Re: Sportbank
Коллеги, как тут кешбек начисляется по операции или проводке? Если сегодня платить, кешбек этого месяца считаться будет?
Додано: Нед 31 жов, 2021 16:44
Re: Sportbank
Появится он сразу же, потому, думаю, по операции
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