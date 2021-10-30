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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:07

Алиекспресс 15.10 по курсу 26,50. категория - прочие
с минфина стат на дату, Таскомбанк:
В кассах банков При оплате картой
26.300/26.480 26.200/26.500
kulikrom
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Повідомлень: 1280
З нами з: 14.09.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:24

  v57 написав:% за конвертацию тас вроде берет
или спорт не?

Просто Тас - да. Спорт-тас - нет
Flamingo
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Повідомлень: 7244
З нами з: 20.03.15
Подякував: 111 раз.
Подякували: 2002 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:57

  v57 написав:% за конвертацию тас вроде берет
или спорт не?


Добрый вечер. Комиссионное вознаграждение за куплю, продажу,
обмен (конвертацию) валюты – не тарифицируется.
sportbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 18
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:26

Нарешті спортсмени доштовхали снаряд до ТАСі - зайняло рівно два тижні. Теж налили 50к. СЛТ буде у шоці, як побачить, які ліміти наливає ця неодітвора.

Хто скаже, яка мінімальна сума поповнення для Рюкзака? Хотів закинути туди копійки, щоб трати йшли за кредитні, але операція закінчується неуспішно.
klug
 
Повідомлень: 6263
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:22

Re: Sportbank

Коллеги, как тут кешбек начисляется по операции или проводке? Если сегодня платить, кешбек этого месяца считаться будет?
Stringer
 
Повідомлень: 11589
З нами з: 23.01.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:44

Re: Sportbank

Stringer написав:Коллеги, как тут кешбек начисляется по операции или проводке? Если сегодня платить, кешбек этого месяца считаться будет?


Появится он сразу же, потому, думаю, по операции
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 30278
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1287 раз.
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