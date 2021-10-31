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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:07

Алиекспресс 15.10 по курсу 26,50. категория - прочие
с минфина стат на дату, Таскомбанк:
В кассах банков При оплате картой
26.300/26.480 26.200/26.500
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:24

  v57 написав:% за конвертацию тас вроде берет
или спорт не?

Просто Тас - да. Спорт-тас - нет
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:57

  v57 написав:% за конвертацию тас вроде берет
или спорт не?


Добрый вечер. Комиссионное вознаграждение за куплю, продажу,
обмен (конвертацию) валюты – не тарифицируется.
sportbank
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:26

Нарешті спортсмени доштовхали снаряд до ТАСі - зайняло рівно два тижні. Теж налили 50к. СЛТ буде у шоці, як побачить, які ліміти наливає ця неодітвора.

Хто скаже, яка мінімальна сума поповнення для Рюкзака? Хотів закинути туди копійки, щоб трати йшли за кредитні, але операція закінчується неуспішно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:22

Re: Sportbank

Коллеги, как тут кешбек начисляется по операции или проводке? Если сегодня платить, кешбек этого месяца считаться будет?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:44

Re: Sportbank

Stringer написав:Коллеги, как тут кешбек начисляется по операции или проводке? Если сегодня платить, кешбек этого месяца считаться будет?


Появится он сразу же, потому, думаю, по операции
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:11

  klug написав:Нарешті спортсмени доштовхали снаряд до ТАСі - зайняло рівно два тижні. Теж налили 50к. СЛТ буде у шоці, як побачить, які ліміти наливає ця неодітвора.

Хто скаже, яка мінімальна сума поповнення для Рюкзака? Хотів закинути туди копійки, щоб трати йшли за кредитні, але операція закінчується неуспішно.



Доброго дня! Мінімальна сума поповнення на ощадний рахунок “Рюкзак” – без обмежень. Нарахування та поповнення ощадного рахунку “Рюкзак” здійснюються за допомогою власних коштів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:15

  Stringer написав:Коллеги, как тут кешбек начисляется по операции или проводке? Если сегодня платить, кешбек этого месяца считаться будет?



Здравствуйте! Если вы совершили покупку 31 октября, кешбек будет начислен на октябрь. В ноябре вам необходимо заново активировать кешбек, и выбрать категории, что бы восстановить начисления.
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