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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:07
Алиекспресс 15.10 по курсу 26,50. категория - прочие
с минфина стат на дату, Таскомбанк:
В кассах банков При оплате картой
26.300/26.480 26.200/26.500
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kulikrom
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:24
v57 написав:
% за конвертацию тас вроде берет
или спорт не?
Просто Тас - да. Спорт-тас - нет
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Flamingo
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:57
v57 написав:
% за конвертацию тас вроде берет
или спорт не?
Добрый вечер. Комиссионное вознаграждение за куплю, продажу,
обмен (конвертацию) валюты – не тарифицируется.
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sportbank
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:26
Нарешті спортсмени доштовхали снаряд до ТАСі - зайняло рівно два тижні. Теж налили 50к. СЛТ буде у шоці, як побачить, які ліміти наливає ця неодітвора.
Хто скаже, яка мінімальна сума поповнення для Рюкзака? Хотів закинути туди копійки, щоб трати йшли за кредитні, але операція закінчується неуспішно.
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klug
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Додано: Нед 31 жов, 2021 16:22
Коллеги, как тут кешбек начисляется по операции или проводке? Если сегодня платить, кешбек этого месяца считаться будет?
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Stringer
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Додано: Нед 31 жов, 2021 16:44
Stringer написав:Коллеги, как тут кешбек начисляется по операции или проводке? Если сегодня платить, кешбек этого месяца считаться будет?
Появится он сразу же, потому, думаю, по операции
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Faceless
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Додано: Пон 01 лис, 2021 11:11
klug написав:
Нарешті спортсмени доштовхали снаряд до ТАСі - зайняло рівно два тижні. Теж налили 50к. СЛТ буде у шоці, як побачить, які ліміти наливає ця неодітвора.
Хто скаже, яка мінімальна сума поповнення для Рюкзака? Хотів закинути туди копійки, щоб трати йшли за кредитні, але операція закінчується неуспішно.
Доброго дня! Мінімальна сума поповнення на ощадний рахунок “Рюкзак” – без обмежень. Нарахування та поповнення ощадного рахунку “Рюкзак” здійснюються за допомогою власних коштів.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 11:15
Stringer написав:
Коллеги, как тут кешбек начисляется по операции или проводке? Если сегодня платить, кешбек этого месяца считаться будет?
Здравствуйте! Если вы совершили покупку 31 октября, кешбек будет начислен на октябрь. В ноябре вам необходимо заново активировать кешбек, и выбрать категории, что бы восстановить начисления.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 11:44
sportbank написав: klug написав:
Нарешті спортсмени доштовхали снаряд до ТАСі - зайняло рівно два тижні. Теж налили 50к. СЛТ буде у шоці, як побачить, які ліміти наливає ця неодітвора.
Хто скаже, яка мінімальна сума поповнення для Рюкзака? Хотів закинути туди копійки, щоб трати йшли за кредитні, але операція закінчується неуспішно.
Доброго дня! Мінімальна сума поповнення на ощадний рахунок “Рюкзак” – без обмежень. Нарахування та поповнення ощадного рахунку “Рюкзак” здійснюються за допомогою власних коштів.
Кажу ж, що копійками за рахунок власних коштів не поповнює, тому обмеження на мінімальну суму явно є на практиці. Запхав шляхом округлення.
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klug
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