От би ще назад можна було не через картку, тоді вже б зажили...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:21
Додано: П'ят 05 лис, 2021 17:07
Додано: Суб 06 лис, 2021 02:50
А в тарифах на рюкзак есть:
"Безготівкові перекази
- На рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» - для переказів на рахунки, відкриті в межах Проекту «Sportbank» не тарифікується; перекази на інші рахунки — до 10 000 грн в місяць не тарифікується; перекази на інші рахунки — від 10 000 грн в місяць — 0,75%
- На рахунки, відкриті в інших банках - до 10 000 грн на місяць не тарифікується, від 10 000 грн на місяць — 0,75%"
Как реализовать эти "перекази на інші рахунки" и "На рахунки, відкриті в інших банках"?
Додано: Нед 21 лис, 2021 06:36
Возможно, кому-то будет интересно.
В очередной раз помучал поддержку Sportbank (боже, какие там тупые сидят, где они их только набирают!). Уточнил:
- переводы с карты Sportbank на карты других банков - 10 переводов в месяц без комиссии, 11-й - уже с комиссией 2%+5 грн
- максимальная сумма за один перевод (одну операцию) - 29999 грн.
Следовательно, максимальная сумма, которая может быть переведена на другие банки без комиссии в месяца - 299990 грн.
Дневной лимит операций - 45000 грн (т.е. можно перевести 29999+15001), но можно его поднять через горячую линию. Как я понимаю, можно за пару дней выбрать бесплатный лимит операций - и все.
Додано: Нед 21 лис, 2021 12:50
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