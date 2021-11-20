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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:21

  Искатель написав:Информирую: ушли с Монобанка в 11:49, зашли на счет Рюкзака в 12:32. Успешно.

От би ще назад можна було не через картку, тоді вже б зажили...
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 17:07

  Искатель написав:Или я буду первопроходец?

  kulikrom написав:Проверено - работает. Ещё бы на выход, минуя карту, или виртуальную для дебета, эх... Добавлено: Сб 23 окт, 2021 15:06
kulikrom
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 02:50

  kulikrom написав:
  Искатель написав:Или я буду первопроходец?

  kulikrom написав:Проверено - работает. Ещё бы на выход, минуя карту, или виртуальную для дебета, эх... Добавлено: Сб 23 окт, 2021 15:06


А в тарифах на рюкзак есть:

"Безготівкові перекази
- На рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» - для переказів на рахунки, відкриті в межах Проекту «Sportbank» не тарифікується; перекази на інші рахунки — до 10 000 грн в місяць не тарифікується; перекази на інші рахунки — від 10 000 грн в місяць — 0,75%
- На рахунки, відкриті в інших банках - до 10 000 грн на місяць не тарифікується, від 10 000 грн на місяць — 0,75%"

Как реализовать эти "перекази на інші рахунки" и "На рахунки, відкриті в інших банках"?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 06:36

Возможно, кому-то будет интересно.
В очередной раз помучал поддержку Sportbank (боже, какие там тупые сидят, где они их только набирают!). Уточнил:
- переводы с карты Sportbank на карты других банков - 10 переводов в месяц без комиссии, 11-й - уже с комиссией 2%+5 грн
- максимальная сумма за один перевод (одну операцию) - 29999 грн.
Следовательно, максимальная сумма, которая может быть переведена на другие банки без комиссии в месяца - 299990 грн.
Дневной лимит операций - 45000 грн (т.е. можно перевести 29999+15001), но можно его поднять через горячую линию. Как я понимаю, можно за пару дней выбрать бесплатный лимит операций - и все.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:50

  Искатель написав:(боже, какие там тупые сидят, где они их только набирают!)


спортсмены же
cohan
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  #<1 ... 144145146147
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