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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:21
Искатель написав:
Информирую: ушли с Монобанка в 11:49, зашли на счет Рюкзака в 12:32. Успешно.
От би ще назад можна було не через картку, тоді вже б зажили...
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klug
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Додано: Суб 06 лис, 2021 02:50
kulikrom написав: Искатель написав:
Или я буду первопроходец?
kulikrom написав:
Проверено - работает. Ещё бы на выход, минуя карту, или виртуальную для дебета, эх... Добавлено: Сб 23 окт, 2021 15:06
А в тарифах на рюкзак есть:
"Безготівкові перекази
- На рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» - для переказів на рахунки, відкриті в межах Проекту «Sportbank» не тарифікується; перекази на інші рахунки
— до 10 000 грн в місяць не тарифікується; перекази на інші рахунки — від 10 000 грн в місяць — 0,75%
- На рахунки, відкриті в інших банках
- до 10 000 грн на місяць не тарифікується, від 10 000 грн на місяць — 0,75%"
Как реализовать эти "перекази на інші рахунки" и "На рахунки, відкриті в інших банках"?
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alibob
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Додано: Нед 21 лис, 2021 06:36
Возможно, кому-то будет интересно.
В очередной раз помучал поддержку Sportbank (боже, какие там тупые сидят, где они их только набирают!). Уточнил:
- переводы с карты Sportbank на карты других банков - 10 переводов в месяц без комиссии, 11-й - уже с комиссией 2%+5 грн
- максимальная сумма за один перевод (одну операцию) - 29999 грн.
Следовательно, максимальная сумма, которая может быть переведена на другие банки без комиссии в месяца - 299990 грн.
Дневной лимит операций - 45000 грн (т.е. можно перевести 29999+15001), но можно его поднять через горячую линию. Как я понимаю, можно за пару дней выбрать бесплатный лимит операций - и все.
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Искатель
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:50
Искатель написав:
(боже, какие там тупые сидят, где они их только набирают!)
спортсмены же
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cohan
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Додано: Нед 21 лис, 2021 21:51
Кто переходил по спорту с Окси на Тасю с задолженостью по кредиту - проверьте свой рейтинг. Твари с Окси по ходу передали в УБКИ инфу что вся задолженность переданная в Тасю - просроченная. Просто нет слов
Представитель Спортбанка - прокомментируете как-то этот беспредел?
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Flamingo
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Додано: Пон 22 лис, 2021 12:02
Flamingo написав:
Кто переходил по спорту с Окси на Тасю с задолженостью по кредиту - проверьте свой рейтинг. Твари с Окси по ходу передали в УБКИ инфу что вся задолженность переданная в Тасю - просроченная. Просто нет слов
Представитель Спортбанка - прокомментируете как-то этот беспредел?
Добрый день.
Мы сейчас оперативно разбираемся в данной ситуации и как только появиться актуальная информация, обязательно предоставим обратную связь. Напишите пожалуйста нам в личные сообщения ваше ФИО и контактный номер телефона.
Благодарим за понимание.
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sportbank
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Додано: Пон 22 лис, 2021 12:24
sportbank написав: Flamingo написав:
Кто переходил по спорту с Окси на Тасю с задолженостью по кредиту - проверьте свой рейтинг. Твари с Окси по ходу передали в УБКИ инфу что вся задолженность переданная в Тасю - просроченная. Просто нет слов
Представитель Спортбанка - прокомментируете как-то этот беспредел?
Добрый день.
Мы сейчас оперативно разбираемся в данной ситуации и как только появиться актуальная информация, обязательно предоставим обратную связь. Напишите пожалуйста нам в личные сообщения ваше ФИО и контактный номер телефона.
Благодарим за понимание.
Спасибо за ответ. Я уже написал вашей поддержке в телеграм. Они оформили заявку - буду ждать ответ от них по данной ситуации. После того как получу ответ - буду принимать решение что делать дальше. Пока жду
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Flamingo
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Додано: Пон 22 лис, 2021 12:26
Flamingo написав: sportbank написав: Flamingo написав:
Кто переходил по спорту с Окси на Тасю с задолженостью по кредиту - проверьте свой рейтинг. Твари с Окси по ходу передали в УБКИ инфу что вся задолженность переданная в Тасю - просроченная. Просто нет слов
Представитель Спортбанка - прокомментируете как-то этот беспредел?
Добрый день.
Мы сейчас оперативно разбираемся в данной ситуации и как только появиться актуальная информация, обязательно предоставим обратную связь. Напишите пожалуйста нам в личные сообщения ваше ФИО и контактный номер телефона.
Благодарим за понимание.
Спасибо за ответ. Я уже написал вашей поддержке в телеграм. Они оформили заявку - буду ждать ответ от них по данной ситуации. После того как получу ответ - буду принимать решение что делать дальше. Пока жду
Поняла вас. И вам спасибо за информацию. Обещаем вернуться с ответом.
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sportbank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 22
- З нами з: 05.10.21
- Подякував: 2 раз.
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