Додано: Нед 21 лис, 2021 06:36

Возможно, кому-то будет интересно.

В очередной раз помучал поддержку Sportbank (боже, какие там тупые сидят, где они их только набирают!). Уточнил:

- переводы с карты Sportbank на карты других банков - 10 переводов в месяц без комиссии, 11-й - уже с комиссией 2%+5 грн

- максимальная сумма за один перевод (одну операцию) - 29999 грн.

Следовательно, максимальная сумма, которая может быть переведена на другие банки без комиссии в месяца - 299990 грн.

Дневной лимит операций - 45000 грн (т.е. можно перевести 29999+15001), но можно его поднять через горячую линию. Как я понимаю, можно за пару дней выбрать бесплатный лимит операций - и все.