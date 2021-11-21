Мне перезвонили, сказали, что была проблема, подали обновленные данные в УБКИ, через пару дней должно пройти обновление в УБКИ.
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Пару дней ждать не пришлось. Посмотрел сейчас - просрочки нет и рейтинг вернулся на прежний уровень.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:53
Re: Sportbank
Мне перезвонили, сказали, что была проблема, подали обновленные данные в УБКИ, через пару дней должно пройти обновление в УБКИ.
++
Пару дней ждать не пришлось. Посмотрел сейчас - просрочки нет и рейтинг вернулся на прежний уровень.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 22 лис, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:40
Здравствуйте.
Уточните пожалуйста ваше ФИО и контактный номер телефона в личные сообщения, для того что бы мы предоставили обратную связь, после того как появиться актуальная информация. Спасибо!
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:29
Re: Sportbank
Поддержка Спортбанка отзвонилась - сказали что вина была таки Окси, который подал получается недостоверную информацию. Сказали что все уже откатили и через сутки все обновится. Но в УБКИ уже действительно исчезла просрочка и рейтинг вернули на прежний уровень. В качестве сорри-бонуса вернули мне в трехкратном размере расходы по внеочередному запросу кредитной истории. Знал бы что так будет - запросил бы подписку на статус контроль.
Но в любом случае спасибо за оперативность.
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