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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:53

Re: Sportbank

Мне перезвонили, сказали, что была проблема, подали обновленные данные в УБКИ, через пару дней должно пройти обновление в УБКИ.

++
Пару дней ждать не пришлось. Посмотрел сейчас - просрочки нет и рейтинг вернулся на прежний уровень.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 22 лис, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:40

  Ромасик написав:
  Flamingo написав:Кто переходил по спорту с Окси на Тасю с задолженостью по кредиту - проверьте свой рейтинг. Твари с Окси по ходу передали в УБКИ инфу что вся задолженность переданная в Тасю - просроченная. Просто нет слов :(
Представитель Спортбанка - прокомментируете как-то этот беспредел?

есть такое, я только не настолько красноречив. Подожду. Они умудрились испоганить мой мусорный рейтинг :D


Здравствуйте.
Уточните пожалуйста ваше ФИО и контактный номер телефона в личные сообщения, для того что бы мы предоставили обратную связь, после того как появиться актуальная информация. Спасибо!
sportbank
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:29

Re: Sportbank

Поддержка Спортбанка отзвонилась - сказали что вина была таки Окси, который подал получается недостоверную информацию. Сказали что все уже откатили и через сутки все обновится. Но в УБКИ уже действительно исчезла просрочка и рейтинг вернули на прежний уровень. В качестве сорри-бонуса вернули мне в трехкратном размере расходы по внеочередному запросу кредитной истории. Знал бы что так будет - запросил бы подписку на статус контроль. :mrgreen:
Но в любом случае спасибо за оперативность.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:50

Re: Sportbank

Окся образився і вирішив насцяти в чужу кішеню?
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